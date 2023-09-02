banner913
banner932
İkinci İnce Av yarın başlıyor
İkinci İnce Av yarın başlıyor
9 0
Güney Kıbrıs’ta Batı Nil virüsü taşıyan bir vaka tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta Batı Nil virüsü taşıyan bir vaka tespit edildi
21 0
 
Galatasaray'ın grubu belli oldu
Galatasaray'ın grubu belli oldu
27 0
“Kıbrıs Türk halkı devletinden asla vazgeçmeyecek”
“Kıbrıs Türk halkı devletinden asla vazgeçmeyecek”
17 0
Büyük zaferin 101’inci yılı
Büyük zaferin 101’inci yılı
14 0
Özersay’dan osmosis uyarısı
Özersay’dan osmosis uyarısı
17 0
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
21 0
banner964

Köpeğini bebek arabasında terk edip uçağa bindi

banner476

ABD’nin Pittsburgh Havalimanı’nda bir kadın yolcu, köpeğinin yanına alınmasına izin vermeyince evcil hayvanını havalimanında bir bebek arabasında terk ederek uçağa bindi

banner825
Köpeğini bebek arabasında terk edip uçağa bindi
banner971
Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh Havalimanı polisi olayla ilgili 4 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, bir kadın yolcunun uçağa binmeden önce köpeğini yanında götürmek istediği ancak görevliler tarafından yolcuya köpeğin özel taşıma kafesinde uçağa alınması gerektiği söylendi. Fransız Bulldog cinsi köpeği havalimanında bir pusete koyan kadın, uçağa binerek yolculuğuna devam etti.
Köpeği pusette bulan polis, “Görevliler, hayvanın üzerinde bir mikroçip bulabildi ancak sahibine ulaşma girişimleri başarısız oldu. Müfettişler, köpeğin sahibine havayolu yetkilileri tarafından köpeğin uçabilmesi için bir köpek taşıma kafesine yerleştirilmesi gerektiğinin söylenildiğini öğrendi. Soruşturma, sahibinin daha sonra köpeği kısa süreli park yeri yakınında terk ettiğini ve uçağa binmeye devam ettiğini ortaya çıkardı.
Polis, köpeği güvenli bir şekilde teslim etmesi için eyalet Köpek bekçisiyle temasa geçti. Görevli köpek bekçisi tarafından hayvan sahibine karşı 'terk etme' suç duyurusunda bulunulması bekleniyor” açıklamasını yaptı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.