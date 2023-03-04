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Kolombiya'da protesto düzenleyen köylüler 79 polisi zorla alıkoydu

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Kolombiya'nın güneyindeki Caqueta yönetim bölgesinde çıkan olaylarda 79 polis, köylüler tarafından zorla alıkonuldu

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Kolombiya'da protesto düzenleyen köylüler 79 polisi zorla alıkoydu
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Kolombiya’nın San Vicente del Caguan kasabasına bağlı Los Pozos kırsalında, özel bir petrol şirketinin bölgedeki faaliyetlerini protesto eden köylüler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Olaylarda, şu ana kadar 1 polis ile 1 sivil hayatını kaybetti, 79 polis ve 9 şirket çalışanı köylüler tarafından zorla alıkonuldu.
Yerel basındaki haberlerde ise şiddet olaylarının köylülerin 9 şirket çalışanını tutsak almasıyla başladığı ve bölgeye gelen Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'a bağlı 79 polisin de bu esnada zorla alıkonulduğu bildirildi.
Haberlerde, şirkete ait bazı tesislerin ateş verildiği ve olayların durdurulması için askeri helikopterle kırsal alana takive ekipleri gönderildiği belirtildi.
Sosyal medyada çıkan görüntülerde, etrafı onlarca kişi tarafından çevrilen polislerin karşı koymadan hareketsizce beklediği görülüyor.
CUMHURBAŞKANI PETRO'DAN OLAYLARA TEPKİ
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, basına yaptğı açıklamada, göstericilerden güvenlik güçlerini derhal serbest bırakmasını istedi.
San Vicente del Caguan'da yaşanılan olayların soruşturulması için başsavcılığa çağrıda bulunan Petro, "Şu anda Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve askeri kuvvetlerden bir komisyon kasabadaki durumla ilgilenmek üzere bölgeye gidiyor. Şiddetin durdurulması talimatını verdim." diye konuştu.
Twitter hesabından da paylaşımda bulunan Petro, "Bu hükümeti yok etmek ve Kolombiya'yı savaşa çekmek isteyen grupların etkisiyle genç bir köylü ile bir polis öldürüldü." ifadelerine yer verdi.
 
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