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Kolombiya'da koka üretimi 2022'de 230 bin hektarla rekor kırdı

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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan koka bitkisinin ekim alanının 2022'de 230 bin hektarla rekor kırdığı bildirildi.

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Kolombiya'da koka üretimi 2022'de 230 bin hektarla rekor kırdı
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Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) raporuna göre, Kolombiya'da koka üretimi 2021'e kıyasla 2022'de yüzde 13 oranında artarak 230 bin hektar alana ulaştı.
Raporda, 2021'de 204 bin hektar olan koka üretiminin 2022'de 26 bin daha arttığı belirtilerek, "Kolombiya'da arka arkaya ikinci yıl koka ekimi tarihteki maksimun seviyeye çıktı." ifadesine yer verildi.
Potansiyel kokain hidroklorür üretiminin de 2021'de 1400 ton olduğu kaydedilen raporda, 2022'de ise yüzde 24'lük artışla 1738 tona çıktığı belirtildi.
Raporda, Peru ve Ekvador sınırındaki Putumayo bölgesinde, koka mahsullerinin endişe verici şekilde arttığı vurgulanarak, bölgede varlık gösteren silahlı grupların bunu kontrol altında tuttuğu ifade edildi.
Kolombiya basınında çıkan haberde de koka mahsullerinin ülkenin 3 bölgesinde yoğunlaştığı ve bunların Narino, Norte de Santande ve Putumayo olduğu aktarıldı.
 
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