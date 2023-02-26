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Kolombiya'da 8 tondan fazla kokain ele geçirildi

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Kolombiya'da 8 tondan fazla kokain ele geçirildi

Kolombiya'da kara ve hava kuvvetlerinin ortak operasyonunda 8,3 ton kokainin ele geçirildiği bildirildi.

Kuzey Santander bölgesine bağlı Catatumbo bölgesindeki Hacari kasabasında, hava kuvvetlerinin de desteğiyle ordu uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenledi.

Operasyonda, 8 tondan fazla kokaine el konuldu. 16 kişi gözaltına alındı.

Ordudan yapılan açıklamada, bu yıl yapılan operasyonlarda en yüksek miktardaki kokainin ele geçirildiği belirtildi.

Kolombiya basınında çıkan haberde, uyuşturucu laboratuvarının imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında 9 Şubat 2022'de 6 ton, 25 Kasım 2021'de ise 10 tondan fazla kokaine el konulmuştu.

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