Kokpitte kahve ve tatlı bulunduran iki pilot işlerinden oldu

Hindistan'da bir özel hava yolu şirketi, uçuş esnasında kokpitte kahve ve tatlı bulundurduğu iddia edilen iki pilotu görevden uzaklaştırdı.
BBC’de yer alan habere göre, 8 Mart’ta yaşandığı belirtilen olay, uçağın kontrol paneline yerleştirilmiş bardağın ve tatlının fotoğrafının sosyal medyada bu hafta başında viral olmasıyla ortaya çıktı.
Fotoğrafın çekildiği sırada 37 bin fit yükseklikte seyrettiği iddia edilen uçağın başkent Yeni Delhi’den kuzeydoğudaki Guwahati şehrine gittiği öne sürüldü.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf üzerine pilotlar çok sayıda kullanıcı tarafından “pervasız” davrandıkları gerekçesiyle eleştirildi.
Twitter’da fotoğrafı ilk paylaşan havacılık uzmanı Mohan Ranganathan, elektronik aksamlara küçük bir türbülansta kahve dökülmesi halinde sistemlerin bozulacağını belirterek, “Bu bir suç” ifadesini kullandı.
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