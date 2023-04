Kocasının horlamasını ticari girişime çevirdi

Yaklaşık bir senedir partneri ile aynı evde yaşayan genç kadın, her akşam horlama sesinden bıktı. Ta ki parlak girişim fikrine kadar! Erkek arkadaşının horlamasını kaydederek sattı

26 yaşındaki Ana Malfair isimli bir kadın 33 yaşındaki kocası Luis ile evlendikleri anda onun horlama sesiyle tanıştı. Mutlu bir evlilikleri olduğunu ifade eden Malfair, aynı yatağı paylaşmaya başladıklarında kocasının yüksek sesle horlamasından büyük bir rahatsızlık duydu. Genç kadın kocasının horlamasını ilginç bir ticari girişime çevirip sesi kaydederek satmaya başladı.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de yaşayan bir çiftin ilginç ticari girişimi kısa sürede dikkatleri çekti. Her şey 26 yaşındaki Ana Malfair isimli bir kadın kocasının gece horlamasının kendisini uyutmamasından şikayet etmesiyle başladı. Defalarca kocasını horladığı konusunda uyardığını ancak eşinin bu durumu kabul etmediğini ifade eden Malfair Jam Press’e yaptığı açıklamada,“Bunu her zaman inkar ederdi. Ben de sık başvurulan bir yöntem seçerek onun sesini kaydettim. Sonrasında işler bir anda kontrolümden çıktı” dedi.

Bir yıl boyunca fırsatını bulduğu her gün kocasının horlama sesini kaydeden Malfair sonunda müzisyen arkadaşlarından bu seslerden bir müzik yapmasını istedi. Ardından ise şarkıları Spotify’a yükledi. Parçalar kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TikTok’ta “Horlama Makinesi” adıyla yarattığı parça listesini anlatan Malfair, “Ondan para kazanıyorum ve artık horladığını kabul ediyor. Çünkü binlerce şahidim var” dedi. Malfair’in TikTok’taki videosu kısa sürede 9 milyon izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının ilginç ticari girişimini tebrik etti.