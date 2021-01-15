Kim'den Biden'a gövde gösterisi



Bununla birlikte, Kuzey Kore devlet medyası tarafından yayınlanan görüntülerde,bayrak sallayan kalabalığın önünden en az dört büyük siyah-beyaz füzenin geçtiği görüldü. Siyasi analistler, bunun daha önce görülmemiş bir silah olduğuna dikkat çekti.



BBC’ye konuşan Kuzey Kore uzmanı Ankit Panda, denizaltından fırlatılan balistik füzelere ilişkin "Yeni yıl, yeni Pukguksong” yorumu yaptı. Puksong sözcüğü, Kuzey Kore’deki balistik füzeleri adlandırmak için kullanılıyor.

GÜLÜMSEYEREK TEHDİT ETTİ



Öte yandan, deri bir ceket ve kürk şapka giymiş olan Kim Jong-un, askeri geçit törenini izlerken el sallayıp gülümsediği bir fotoğraf da devlet medyası tarafından servis edildi.

Ülkenin resmi haber ajansı, "Dünyanın en güçlü silahı, denizaltıdan atılan balistik füzeler birbiri ardına meydana giriş yaparak devrimci silahlı güçlerimizin büyüklüğünü en güÇlü şekilde sergiledi" yorumunu yaptı.



Diğer taraftan törende, Ekim ayında yapılan çok daha büyük geçit töreninde sergilenen kıtalararası balistik füzelerin (ICBM) yer almaması siyaset uzmanların dikkatini çekti. Geçen hafta İşçi Partisi'nin beş yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Kim Jong-un, karadan veya denizden fırlatılabilen uzun menzilli balistik füzeler ile "süper büyük savaş başlıkları" da dahil olmak Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını ve askeri potansiyelini genişletmeyi taahhüt etmişti.

"ABD, KUZEY KORE'NİN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR"



Kim Jong-un, ABD’nin Kuzey Kore’nin en büyük düşmanI olduğunu belirterek, "ABD, Pyongyang'ın devriminin önündeki en büyük engel ve bizim en büyük düşmanımızdır. Kimin yönetimde olduğu fark etmeksizin, Kuzey Kore karşıtı politikalarının doğası asla değişmeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.



Ankit Panda, yeni füzelerin ABD'de beş gün içinde Donald Trump’ın koltuğu devralacak Joe Biden’a karşı Kuzey Kore ordusunun cesaretini gösteren bir mesaj niteliğinde olduğunu ssöyledi.



Öte yandan, Kuzey Kore, Trump’ın dört yıllık başlık döneminde ABD ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Kim Jong-un ve Trump 2018'de Singapur'daki tarihi görüşmeden önce defalarca birbirlerini savaşla tehdit etmişti.