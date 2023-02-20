“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”

Amerikan Kongresi’ndeki Yunan Parlemento Grubu ile Yunan-İsrail İttifakı Eş Başkanı Gas Biliraki, Türkiye’yi Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a karşı “saldırgan taktik uygulamakla suçladı ve “Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya, evlerine ve mallarına dönmeye layıktır” ifadelerini kullandı

Cumhuriyetçi Parti milletvekili, Amerikan Kongresi’ndeki Yunan Parlemento Grubu (Hellenic Causus) ile Yunan-İsrail İttifakı (Congressional Hellenic Israel Allience) Eş Başkanı Gas Bilirakis, “Türkiye’nin, çok istediği F-16 savaş uçaklarını almasının söz konusu olmadığını” söyledi.

Fileleftheros’a verdiği özel söyleşide, Türkiye’yi Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a karşı “saldırgan taktik uygulamakla, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini engelleyen ve Batı’nın muteber olmayan müttefiki” olarak tanımladı ve bütün bunlar nedeniyle “F-16 almaması gerektiğini” öne sürdü.

ABD’nin “Türk askerinin ve Türkiye kökenlilerin Ada’dan çekilmesi hedefiyle Kıbrıs sorununda yeni bir inisiyatif alıp alamayacağı, Kongre’nin bu inisiyatife bir çerçeve koyup koyamayacağı” sorulduğunda “Kongre’deki bütün kariyeri boyunca Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için çalıştığını” söyleyen Blirakis, şunları ekledi:

“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya, evlerine ve mallarına dönmeye layıktır. Bütün tarafların kabul edeceği bir çözüm için hatırı sayılı adımlar atılması için Türkiye’ye ve BM’ye nüfuzunu kullanması için Biden hükümetine baskı yapmaya devam edeceğim. Hellenic Causus ve Congressional Hellenic Israel Alliance’daki çalışma arkadaşlarımın bu çabaları destekleyeceğinden eminim.”

Bilirakis, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD’nin “3+1” oluşumunu kullanarak enerji keşfi ve kullanımı konusunda bekleyecek çok şeyi olduğunu, bunda Mısır’ın da Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun da oynayacak önemli role sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

