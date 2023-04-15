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Kenya'da "sebebi bilinmeyen hastalık" nedeniyle 4 kişi öldü

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Kenya'da nedeni henüz tespit edilemeyen hastalık yüzünden 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Kenya'da "sebebi bilinmeyen hastalık" nedeniyle 4 kişi öldü
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Kenya Sağlık Bakanlığı, ülkenin Kakamega bölgesinde salgın hastalığın patlak verdiğini açıkladı.

Açıklamada, henüz tespit edilemeyen hastalık sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Salgında dünden itibaren 627 kişinin etkilendiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerin 7 ayrı sağlık merkezinde tedavi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, hastalığın ateş, karın ağrısı, istifra ve ishal gibi belirtilerinin olduğu bildirildi.

Salgın nedeniyle iki okulda eğitime ara verilirken hastalıkla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.

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