‘Kendisiyle’ evleniyor!

Hindistan’da yaşayan genç bir kadının ‘kendisiyle’ evlenme kararı alıp düğün hazırlıkları yapması tartışma yarattı





Kişinin kendi kendisiyle evlenmesi fikri ilk olarak 20 yıl önce ‘Sex and the City’ dizisinde Sarah Jessica Parker’ın canlandırdığı ‘Carrie Bradshaw’ tarafından ortaya atıldı. Sologami diye adlandırılan kavramın hukuki bir bağlayıcılığı yok.

O zamandan beri yüzlerce kadının gelinlikle, ellerinde gelin çiçeğiyle tek başına evlendiği düğünler düzenlediğine dair haberler yayınlandı. Brezilyalı bir model kendisiyle evlendikten üç ay sonra kendisinden boşandı.

Hindistan’ın Vadodara kentinde yaşayan sosyoloji öğrencisi ve blogger Kişama Bindu (24) da kendisiyle evlenme kararı aldı. Bugün bir Hindu tapınağında düzenlenecek düğün için davetiyelerini bastırdı.

BALAYINA ÇIKACAK

Bindu, ellerinde kına, üzerinde kırmızı düğün kıyafeti, ‘kutsal ateş etrafında’ yedi kez dönecek. Zerdeçalla yağ karışımının sürülmesi, müzik eşliğinde dans gibi düğün öncesi ritüellerinde yapılacak. Düğün sonrasında da Goa eyaleti sahilinde iki haftalığına balayı yapacak. Her şey Hindu geleneğine göre yapılan bir düğündeki gibi olacak; sadece damat olmayacak.

Bu seçimi yapan Bindu’nun Hindistan’da bir ilk olduğu düşünülüyor. Bu nedenle konuya yabancı olan ülkede yadırgandı, şaşkınlık yarattı, bazılarının tepkisini çekti.

”Çoğu kişi bana benim mükemmel bir eş adayı olduğumu söylüyor ve kendimle evlenme fikrini yadırgıyor. Ben de onlara, ‘Ben kendimi seçtim’ diyorum. Yaşamımı özsevgime adayacağım. Bu da benim farklı yanlarımı, zayıflıklarımı kabullendiğimi gösterme şeklim. Bu evlilik benim için kendimi kabullenmenin somut bir göstergesi” diyen Bindu ailesinden destek almış.

Anne-babasının ve arkadaşlarının düğüne katılacağını anlatan Bindu, ”Çok açık görüşlü insanlardır. Ben memnun olduğum sürece yanımda olacaklarını söylediler. Annem her zaman yeni fikirlerle geldiğimi söyledi” dedi.

Ancak haber sosyal medyada duyulunca kullanıcıların hepsinin tepkisi aile ve arkadaşlarıyla aynı olmadı. Bazıları çok kişiye ilham kaynağı olacağını, kendini sevmenin önemini belirterek alkışlasa da çoğu kişi bu fikri yadırgadı.