Kaydırağa sıkışan Şili Devlet Başkanı dalga konusu oldu

Şili’nin solcu Devlet Başkanı Gabriel Boric, cumartesi günü gittiği bir çocuk parkında kaydıraktan kaymak isteyince ülkede dalga konusu oldu. Boric, cumartesi günü gittiği çocuk parkında kaydırağın ucunda sıkıştı ve uzun süre dışarı çıkamadı.

Genç liderin kendi çabalarıyla sıkıştığı yerden zar zor dışarı çıktığı anlar sosyal medyada viral oldu. Medyada alay konusu olan olayı görüntüleyen kadının, videoda “Çok komik, işte çıkıyor… Devlet Başkanı sıkıştı” diyerek güldüğü duyuluyor. Videoda kaydırağın diğer bölümünden inen eşinin Şili liderini öperek teselli ettiği görülüyor.

Boric, hafta sonunda Anayasa Komisyonu üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimde oy vermek üzere bölgeyi ziyaret etmişti. Muhalefet vakit kaybetmeden Boric’i “aptalca davranmakla” suçlarken olayın ardından parka gider Paunta Arenas Belediye Başkanı kaydırağın kırıldığını açıkladı.

