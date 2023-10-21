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Kara operasyonu an meselesi

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Kara operasyonu an meselesi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi sınırında konuşlu olan askerleri ziyaret etti.
Netanyahu, "Askerlerle birlikte buradayım. Aslanlar gibi savaştılar ve aslanlar gibi savaşacaklar. Tüm gücümüzle kazanacağız, Bütün İsrail halkı arkanızdadır ve zafere ulaşmak için düşmanlarımıza sert darbeler vuracağız” dedi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da, "Piyade birlikleri Gazze sınırı yakınında toplandı. Yakında Filistin yerleşimlerini içeriden görecekler. Emir gelecek" diye konuştu.
Bununla birlikte İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki büyükelçi ve diplomatlarını geri çağırdı. Bu iki gelişme kara harekatının eli kulağında yorumlarına neden oldu.
 
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