Kara harekatı an meselesi

İsrail, kapsamlı bir kara harekâtı için hazırlıklarını sürdürüyor. 300 binden fazla İsrail askeri ve yüzlerce tank sınırda. Başbakan Benyamin Netanyahu "Sıradakine hazır mısınız? Daha fazlası geliyor" dedi



İsrail ordusu, Gazze'ye hava ve deniz saldırılarını da içeren "büyük bir kara operasyonu" düzenleyeceğini duyururken cephe hattındaki askerleri ziyaret eden Başbakan Benyamin Netanyahu da "Sıradakine hazır mısınız? Daha fazlası geliyor" dedi.

FİLİSTİNLİLERE TANINAN SÜRE UZATILDI

Kara harekâtı hazırlığındaki İsrail, toplam nüfusun 2,3 milyon olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinli'ye güneye gitmeleri için çağrıda bulunmuştu.

İsrail ordusu dün yayımladığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki sivilllerin güneye inebilmeleri için verdiği mühleti uzattığını duyurdu.

İsrail, daha önceden belirlenen ve herhangi bir saldırı gerçekleştirilmeyeceği açıklanan rotanın yerel saatle 10.00-13.00 arası da kullanılabileceğini belirtti.

10 BİNLERCE ASKERLE GAZZE'YE GİRECEKLER



KARA HAREKATI NEDEN BAŞLAMADI?

İsrail hafta başından beri kara harekatı dillendiriyor. Günler önce Gazzelilere 24 saat içerisinde güneye gidin çağrısı yapılmıştı ancak aradan geçen günlere rağmen Gazze'yi kuşatan İsrail askerleri duvarı aşmadı.

New York Times'a konuşan İsrailli yetkililer harekatın olumsuz hava koşulları nedeniyle başlamadığını söyledi.

Hava şartlarının, kara birliklerine destek vermesi planlanan uçak pilotları ve insansız hava araçlarına (İHA) zorluk çıkaracağı belirtilen açıklamada, harekatın, birkaç gün ileriye alındığı iddia edildi.

Açıklamada, kara birliklerinin yanı sıra harekata tanklar, istihkamcılar ve komandoların da katılacağı kaydedilerek, karadaki askerlere, savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar ile kara ve denizden atılacak toplarla koruma sağlanacağı öne sürüldü.

İsrail Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.



Gazze'ye su, gıda, elektrik ve yakıt tedarikine izin vermeyen ve bölgeye yönelik ablukayı tüm rehineler serbest bırakılana dek sürdüreceğini duyuran İsrail, kapsamlı bir kara harekâtı için hazırlıklarını da sürdürüyor.İsrail ordusu, Gazze'ye hava ve deniz saldırılarını da içeren "büyük bir kara operasyonu" düzenleyeceğini duyururken cephe hattındaki askerleri ziyaret eden Başbakan Benyamin Netanyahu da "Sıradakine hazır mısınız? Daha fazlası geliyor" dedi.FİLİSTİNLİLERE TANINAN SÜRE UZATILDIKara harekâtı hazırlığındaki İsrail, toplam nüfusun 2,3 milyon olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinli'ye güneye gitmeleri için çağrıda bulunmuştu.İsrail ordusu dün yayımladığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki sivilllerin güneye inebilmeleri için verdiği mühleti uzattığını duyurdu.İsrail, daha önceden belirlenen ve herhangi bir saldırı gerçekleştirilmeyeceği açıklanan rotanın yerel saatle 10.00-13.00 arası da kullanılabileceğini belirtti. ABD basınına konuşan İsrailli subaylar, ordularının on binlerce askerle Gazze'ye operasyon düzenleyeceği ve aldıkları emirin Hamas'ın mevcut liderlerini yok etmek olduklarını söyledi. İsrail'in düzenleyeceği kara harekatının 2006'da Lübnan ile girilen savaş sonrası en büyük operasyon olması bekleniyor.İsrail hafta başından beri kara harekatı dillendiriyor. Günler önce Gazzelilere 24 saat içerisinde güneye gidin çağrısı yapılmıştı ancak aradan geçen günlere rağmen Gazze'yi kuşatan İsrail askerleri duvarı aşmadı.New York Times'a konuşan İsrailli yetkililer harekatın olumsuz hava koşulları nedeniyle başlamadığını söyledi.Hava şartlarının, kara birliklerine destek vermesi planlanan uçak pilotları ve insansız hava araçlarına (İHA) zorluk çıkaracağı belirtilen açıklamada, harekatın, birkaç gün ileriye alındığı iddia edildi.Açıklamada, kara birliklerinin yanı sıra harekata tanklar, istihkamcılar ve komandoların da katılacağı kaydedilerek, karadaki askerlere, savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar ile kara ve denizden atılacak toplarla koruma sağlanacağı öne sürüldü.İsrail Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.