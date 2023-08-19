Kanada’da döner dürüm kostümü 12 bin dolara satıldı

Kanada’da alüminyum folyoya sarılı ve 142 santimetre uzunluğundaki dürüm kostümü 16 bin Kanada doları yani 12 bin dolara satıldı. Açık artırmaya konulduğu ilk dakikadan itibaren döner restoranları arasında kavga sebebi olan bu kostümü, Alberta’daki bir döner zinciri kazandı

Kanadalı yemek yazarı Lindsay Wickstrom, dürüm kostümünün Yunan usulü döner Gyro ve Türk dönerinden yapıldığını söyledi. Söz konusu döneri 1970’li yıllarda Kanada’ya getiren göçmen Peter Gamoulakos, sarımsaklı yoğurt ve kuzu etinin bölgedeki damak zevkiyle uyumlu olmadığını fark edince farklı bir dokunuş da yaptı.

Şimdilerde Kanada’da döner, Lübnan pidesi içine sütlü, sirkeli ve şekerli bir sosla kaplanmış baharatlı dana eti konularak servis ediliyor. Üzerine de sarımsak, domates ve soğan konuluyor. Kimi yemek yazarlarına göre bu, içki sonrası yenen bir gece yemeği.

Döner kostümü için açık artırmaya katılanlardan biri YouTuber Steve Wallis idi. BBC’ye konuşan ve döner yiyerek büyüdüğünü anlatan Wallis, bu kostümü alarak aşevine para toplamak istiyordu. Kısa zaman önce kaybettiği eşi aşevlerine çok önem veriyordu.

Ancak Wallis açık artırmayı son anda Alberta genelinde 30 dükkanı bulunan döner zinciri Prime Time Döner’e kaybetti. Wallis hakkındaki haberleri gören döner zinciri, kendisine ulaşarak hayalini birlikte gerçekleştirebileceklerini söyledi.

