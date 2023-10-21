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Kadınlardan saklanmak için evine 4.5 metrelik çit çekti

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Ruanda’da bir köyde yaşayan 71 yaşındaki bir adamın kadınlarla iletişim kurmamak için kendini adeta evine hapsettiği ortaya çıktı

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Kadınlardan saklanmak için evine 4.5 metrelik çit çekti
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Doğu Afrika ülkesi Ruanda’da yaşayan 71 yaşındaki Callitxe Nzamwita uluslararası kamuoyunda gündem oldu… Bunun sebebi ise Nzamwita’nın kadınlardan korkması ve yıllardır “kadın görmemek için” kendini adeta evine hapsetmesi.
71 yaşındaki Nzamwita, hayatı boyunca hiçbir kadınla cinsel birliktelik yaşamadığını söyleyerek, evinin çevresine yaklaşık 4.5 metre yüksekliğinde çitler yerleştirdiğini söyledi. Kendisini evin içine hapseden Nzamwita, insanların arasında rahatça dolaşamadığı için bunu yaptığını söyledi.
JİNEFOBİ RAHATSIZLIĞI VAR
Kadınlardan korkmasına rağmen köyde yaşayan kadınların yiyecek getirdiği adam, “Kendimi eve kapatmanın ve bahçenin etrafına çit örmemin arkasında hiçbir kadının bana yaklaşamaması yatıyor” dedi. Yerel medyaya konuşan bir komşusu ise, “Garip ama onu hayatta tutanlar bizleriz. Ona yardım etmek istesek yanına yaklaşmamızı istemiyor. Onun yerine bize evdeki eşyaları fırlatıyor” dedi.
Bahçesinde bir kadın gördüğü zaman kendini evin içine kilitleyen adamın rahatsızlığı tıp literatüründe de bulunuyor. Adamın jinefobi rahatsızlığından muzdarip olduğu kaydedildi. Bu hastalığın belirtileri arasında kadın görünce panik atak geçirme, aşırı terleme, kalp atışının hızlanması, nefes alışverişte zorluk yer alıyor.
 
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