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Japonya’yı sarsan cinsel taciz skandalı

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Japonya'da 2019'da ölen ünlü menajer Johnny Kitagawa'nın yıllar boyunca yüzlerce genç erkeği taciz ettiğinin ortaya çıkması sonrası yeğeni kurbanlardan eğilerek özür diledi

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Japonya’yı sarsan cinsel taciz skandalı
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Japonya, ülkenin en büyük menajerlik şirketinde patlak veren cinsel taciz skandalını konuşuyor.
Japon pop endüstrisinin en büyük isimlerinden biri olan ve 2019’da 87 yaşında ölen menajer Johnny Kitagawa’nın yıllar boyunca yüzlerce genç erkeği taciz ettiğinin ortaya çıkması ülkede büyük ses getirmişti.
Kitagawa’nın ölümünün ardından şirketin başına geçen yeğeni Julie K. Fujishima, tepkiler üzerine dün istifasını açıkladı. 57 yaşındaki Fujishima, düzenlediği basın toplantısında ağlayarak eğilip özür diledi.
Fujishima, “Şirket ve şahsım adına, Johnny Kitagawa’nın erkek çocuklarını ve genç erkekleri taciz ettiğini kabul ediyor, kurbanlardan tüm kalbimle özür diliyorum” dedi.
Kitagawa, 1962’de kurduğu menajerlik şirketi Johnny & Associates ile Japon popunda çok sayıda ünlü ismi müzik dünyasına kazandırmıştı.
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