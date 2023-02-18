Japonya’nın depreme dayanıklı köpük evleri: 300 yıl dayanıyor

Güney Japonya'da bir volkanın yakınında yer alan 450 köpük ev sağlamlığı ile dünyanın ilgisini çekiyor. Evlerin yer aldığı tatil köyünün yöneticisi Masaya Konishi, hafif malzemelere rağmen köpük evlerin, Kumamoto vilayetinde 2016 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki ölümcül depremlere dayandığını söyledi.

Japonya'nın güneyindeki bir yanardağın yakınında, bir sağlık tesisi tarafından inşa edilen 450 depreme dayanıklı köpük ev, Asya'nın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor.

Evleri yapmak için her biri iki yetişkinin kaldırabileceği kadar hafif olan (80 kg) onlarca polistiren köpük parçası birbirine yapıştırılıyor.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLERDEN HİÇ ZARAR GÖRMEDİ

Aso Farm Land tatil köyünün müdürü Masaya Konishi, hafif malzemelerine rağmen evlerin 2016 yılında Kumamoto vilayetinde meydana gelen ölümcül depremlere dayandığını söyledi.

2016 KUMAMOTO DEPREMLERİ HAKKINDA

Kumamoto'da 16 Nisan 2016 tarihinde Japonya'nın Kyushu Bölgesi'ndeki Kumamoto İli'nin Kumamoto Şehri'nin altında, yaklaşık 10 kilometre derinlikte art arda 7,0 ve 6,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu iki depremde toplam 50 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 129 kişi de yaralandı. Kumamoto ve Ōita Eyaletlerinde çok sayıda yapının çökmesi ve alev almasıyla ciddi hasar meydana geldi. Felaket nedeniyle 44 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Konishi, "Bu köpük odalar depremde hiç hasar görmedi. Tek bir cam bile kırılmadı." dedi. Konishi, rüzgar ve depremlerin köpük evlere zarar vermediğini çünkü kırılabilecek kirişleri olmadığını söyledi.

SATIŞLARI ARTTI

Yapılarda kullanılan polistren parçaları üreten Japan Dome House şirketi ise 2016 depremlerinden sonra satışların iki ile üç kat arttığını açıkladı.

Öte yandan, şirket polistiren malzemeden üretilen evlerde herhangi bir paslanma ya da çürüme meydana gelmediğini ve bu nedenle evlerin 300 yıla kadar dayanabileceğini aktardı.

Yapımı ortalama 7 gn süren evlerin maliyetinin ise yakkaşık 2 bin dolar (yaklaşık 38 bin lira) olduğu belirtildi.