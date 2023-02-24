banner913
banner885
Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar açıklandı
Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar açıklandı
9 0
Deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kuruldu
Deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kuruldu
15 0
 
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
26 0
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
29 0
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
24 0
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
9 0
"3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı"
12 0
banner915

Japonya'da sahile vuran gizemli kürenin sırrı çözüldü

banner476

Japonya'da çeşitli komplo teorilerine neden olan gizemli kürenin sırrı çözüldü. Japon yetkililer, kürenin paslanmış bir hurda parçası olduğunu ve içinde patlayıcı olmadığını açıkladı.

banner825
Japonya'da sahile vuran gizemli kürenin sırrı çözüldü
'nın güneyindeki Şizuoka eyaletinin Hamamatsu kent sahilinde şüpheli nesne saptandığı bildirildi.
Enşu Plajı'nda bulunan tanımlanamayan nesnenin yerel makamlara ihbar edilmesi sonrası, olay yerine polis sevk edildi.
Küre şeklinde 1,5 metre çapındaki nesnenin tamamen paslandığı ve üzerinde bir çıkıntısının bulunduğu bildirildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, inceleme sonucu nesnenin sadece metal bir hurda parçası olduğu duyuruldu.
X ışınlarıyla yapılan inceleme sonrası, içinin boş olduğu saptanan nesnenin patlama riski taşımadığı aktarıldı.
Nesnenin fotoğraflarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve sahil güvenlik uzmanlarına gönderildiği bildirildi.
Ulusal basında, nesnenin deniz mayını olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.