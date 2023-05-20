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Japonya'da gülümseme eğitimleri başladı

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Üç yıl süren maske yasağının ardından, bazı Japonlar tuhaf görünmeden gülümsemeyi yeniden öğrenmek için uzman gülümseme eğitmenlerine yönelmeye başladı

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Japonya'da gülümseme eğitimleri başladı
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COVID-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için maske takmaya yönelik resmi tavsiyenin kaldırılmasından bu yana, pek çok kişi yüzünü kapatmadan hayata uyum sağlamakta zorlandığını itiraf ederken, bazıları gülümsemeyi unuttuklarını itiraf etti.
"Gülümseme eğitimi" şirketi Egaoiku'nun koçu Keiko Kawano, "Maske takmanın norm haline gelmesiyle, insanların gülümsemek için daha az fırsatı oldu ve giderek daha fazla insan bu konuda bir kompleks geliştirdi" dedi.
“Yüz kaslarını hareket ettirmek ve gevşetmek, iyi bir gülüşün anahtarıdır. İnsanların fiziksel ve zihinsel sağlıkları için bilinçli olarak gülümseyerek zaman geçirmelerini istiyorum.”
Katılımcılar ilerlemelerini kontrol etmek için el aynalarını kullandılar, bazıları maske öncesi doğal gülüşlerini yeniden keşfettiklerinden memnun olana kadar ifadelerini değiştirdiler.
Egaoiku, medyanın şubat ayında COVID-19 sınıflandırmasını ilk kez yenilemesinin ardından başvuranların sayısının 4,5 kat arttığını gördü.
Bir ay sonra hükümet, maske takmanın bireysel bir tercih olması gerektiğini söyledi ve mayıs ayında virüsün ciddiyet sınıflandırması düşürüldü.
Katılımcılardan biri olan 79 yaşındaki Akiko Takizawa, gülümseme koçunun biraz yardımıyla maske öncesi hayatına geri döneceği için heyecanlı olduğunu söyledi.
Gazete, televizyonda ve sosyal medyada tanıdık bir yüz olan Kawano'nun son altı yılda 4 binden fazla kişiye gülümseme sanatında koçluk yaptığını ve yüzlerce kişinin sertifikalı "gülümseme uzmanı" olmasına yardımcı olduğunu söyledi.
Şu anda Japonya'nın her yerinde dersler veren 20 eğitmeni yönetiyor.
 
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