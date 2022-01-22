İtalyan mahkemesinden ilginç karar

İtalyan bir çift, komşularının gece tuvalette sürekli gürültü yaptığını ve bu yüzden uyuyamadıklarını belirterek 19 yıl önce bir hukuk mücadelesi başlatmıştı.
Alt mahkeme, çiftin talebini geri çevirmişti ancak mücadeleden vazgeçmeyen çift davayı bir üst mahkemeye taşımıştı.
Dört erkek kardeşin yaşadığı komşu evin tuvaletinde neden bu kadar gürültü olduğuyla ilgili bir soruşturma başlatılmıştı.
Yüksek Mahkeme, tuvaletteki gürültünün çiftin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğine ve insan hakkı ihlali olduğuna hükmetti.
Karara göre komşular, tuvalette gürültüye yol açan su tankını değiştirecek ve çifte 10 bin dolardan fazla para ödeyecek.
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