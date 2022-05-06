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İsveç’te NATO’ya üyelik çatlağı

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Rusya’nın Ukrayna işgali sonrasında NATO’ya giderek yaklaşan İsveç’te askeri ittifaka üyelik gündemi iktidar partisinde çatlak yarattı

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İsveç’te NATO’ya üyelik çatlağı



 

İsveç’te iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin kadın kolu, hükümete ülkeyi NATO dışında tutma çağrısı yaptı.

İklim ve Çevre Bakanı Annika Strandhall, Svenska Dagbladet gazetesine yaptığı açıklamada Sosyal Demokratlar içindeki kadın üyelerin NATO üyeliğine karşı olduğunu belirtti. Strandhall, böyle bir adımın İsveç'in yıllardır süren barışa ve askeri bağımsızlığa olan bağlılığını tehlikeye düşüreceğini ifade etti.

İsveç'teki koalisyon hükümetinin NATO üyeliğiyle ilgili kararı 24 Mayıs'ta vermesi bekleniyor. Geçen ay düzenlenen bir ankette, İsveçlilerin büyük çoğunluğunun ilk defa NATO üyeliğine “evet” dediği ortaya çıkmıştı.

İsveç gibi askeri alanda tarafsızlık politikası izleyen Finlandiya'da da Ukrayna'daki savaş sonrasında NATO'ya üyelik gündeme geldi.

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