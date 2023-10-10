İstihbaratın çöküşü

İsrailli uzman ve analistler, Gazze'deki Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırıyı, "İsrail istihbaratının çöküşü" şeklinde yorumladı ve yaşanan bu şokun uzun süre devam edecek etkileri olacağını belirtti

Hamas, 7 Ekim'de başlattığı saldırıyla İsrail'e binlerce roket attı, karadan da Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim yerlerine sızarak çok sayıda İsrailliyi rehin aldı.

Hamas'ın, Gazze'de ekonomik duruma eğildiği ve İsrail ile savaşa girme niyeti taşımadığı yönündeki kanaatin hakim olduğu bir dönemde gerçekleşen bu saldırı, İsrailli siyasiler ve emniyet teşkilatında şok etkisi yarattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Hamas'ın İsrail'e karşı ani ve ölümcül bir saldırı başlattığı" yönündeki açıklamaları da siyaset piramidinin en üstünden gelen "nadir bir itiraf" oldu.

Hamas'ın saldırısı ayrıca, Mısır ve Suriye’nin 6 Ekim 1973’te başlattığı (Yom Kippur) savaşa benzetildi ve 50 yıl önce Mısır ve Suriye'nin yaptığının Hamas tarafından tekrarlandığı ifade edildi.

İsrail gazeteleri, saldırının başlamasıyla birlikte yaşanan şok halini, istihbaratın çöküşünü ve saldırının 6 Ekim Savaşı ile benzer yönlerini ortaya çıkaran haber ve makalelere yer verdi.

İSRAİL, UZUN SÜRECEK BİR ŞOK YAŞIYOR

İsrail Maariv gazetesi, 7 Ekim'de yayımladığı haberde, Hamas'ın İsrail'e sürpriz bir saldırı düzenlediğini ve bunun büyük bir istihbarat zaafı olduğunu yazdı.

Yediot Ahronot gazetesi ise Hamas'ın saldırısının, hükümetin başarısızlığı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Gazete, "hayali terör örgütlerine dönük uzun süredir devam eden aşağılamanın, kaçmanın zor olduğu bir kabusa ve uzun süre İsraillilerin peşini bırakmayacak bir şoka dönüştüğünü" vurguladı.

İsrailli askeri analist Avi Benayahu, Maariv gazetesindeki makalesinde, İsrail'in hiç bilmediği özelliklere sahip, çok sayıda ölü, yaralı ve kaçırılanların olduğu sürpriz bir savaşın içinde olduğunu ifade etti.

"Hamas'ın ekonomiye ağırlık verdiği yönündeki düşüncenin hatalı olduğu ve İsrail'in milyarlarca şekel harcayarak inşa ettiği duvarın da çöktüğü ortaya çıkmıştır. Saatlerdir televizyonun karşısındayım ve şaşkınlıktan dişlerimi gıcırdatıp gözlerimi ovalıyorum. Çünkü İsrail tarihinde daha önce böyle bir şey yaşanmadı." ifadelerini kullanan Benayahu, sinirleri yıpratacak uzun ve zor bir dönemin kendilerini beklediğini kaydetti.

SİYASİ YANSIMALARI OLACAK İSTİHBARAT ZAFİYETİ

İsrailli uzmanlar, Hamas'ın, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen sızma operasyonunu hiç kimseye duyurmadan gerçekleştirmiş olmasını da sorguladı.

Haaretz gazetesi analistlerinden Amos Harel, yaşanan saldırının siyasi şoklara neden olacak büyük bir başarısızlık olduğunu kaydetti ve şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz durum, acı verici tarihi bir karşılaştırma yapmayı gerektiriyor. İsrail'in Gazze'ye dair düşüncesi çökmüştür. Siyasette, savunma kuvvetlerinin konuşlandırılmasında ve sürprizlere hazırlıklı olmada başarısız olunmuştur. Cumartesi gecesi İsrailli siyasetçiler ve komutanlar, evlerinde güven içinde uyumuş ve erken uyarı olmadığı için kuvvetler takviye edilmemiştir."

Askeri istihbarat ve Genelkurmay Başkanlığının, "Hamas'ın önceki savaşlardan ders çıkardığını ve yeni bir savaşa girme niyetinde olmadığını" iddia ettiğini belirten Harel, "Yüzlerce Hamas mensubu kimseye duyurmadan bu sürpriz saldırı için aylardır hazırlık yaparken İsrail'de, Gazze'den ülkeye girişine izin verilen işçilerin sayısının artırılıp artırılmayacağı tartışılıyordu." değerlendirmesinde bulundu. Bu büyük başarısızlıkta hem askeriyenin hem siyasetin payı olduğunu vurgulayan Harel, "Bu mesele, ancak savaş bittiğinde derinlemesine değerlendirilebilir. Sorun şu ki İsrail bu savaşa, benzeri görülmemiş bir kriz ortamında giriyor. Bu durum, önümüzdeki zor günlerde hükümetin performansını etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın, 2014'teki Koruyucu Hat Operasyonu'ndan ders çıkardığını ve buna göre hazırlık yaptığını dile getiren Harel, şunları kaydetti:

"Hamas, bu sefer, ordunun olduğu bölgelere saldırdı. Anlaşılan o ki bu alanlarda teyakkuz hali düşüktü ve askeri güçlerin sayısı azdı. Aynı şekilde Gazze Tümeni Karargahı'nda ve diğer birkaç askeri üste de çatışmalar yaşandı.

Tek sorun, istihbarat zafiyeti değildi. Görünüşe göre tüm sistem çöktü. İsrail, Mısır ordusu ya da Hizbullah ile savaştığında böyle bir şey olmadı. Bu sefer, daha küçük bir grup (Hamas), İsrail'e 1973 darbesinden daha acı verici bir darbe vurdu."

