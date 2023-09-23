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İşten kovuldu, piyangoyu kazandı

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Fransa’da çalıştığı işten kovulan kadın, 109,3 milyon euro ikramiye kazandı. Talihli kadın kazandığı parayla iş stresinden uzak duracağını ve tatile çıkacağını söyledi

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İşten kovuldu, piyangoyu kazandı
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Fransa'da Morhiban kentinde yaşayan ve yakın zamanda işten çıkarılan bir kadın, Euromillions adlı piyangodan bilet aldı.
Kimliğinin açıklanmasını istemeyen ve 50 yaşında olduğu belirtilen kadın, biletini kontrol ettiğinde piyangoyu kazandığını anladı.
109 MİLYON 268 BİN EURONUN SAHİBİ OLDU
İlk başta ödülün ne kadar olduğu hakkında bilgisi olmayan talihli, internette yaptığı araştırmada toplamda 109 milyon 268 bin 140 euro kazandığını öğrendi.
İkramiye çekini alan kadın, yaptığı açıklamada "Normalde yıldırım çarpma olasılığı piyangoyu kazanma olasılığından daha yüksek. Kaderin cilvesine kimse akıl erdiremez." ifadesini kullandı.
Talihli kadın, iş stresinden uzak duracağını, kazandığı parayla vakıf çalışmalarına katılacağını ve hayalini kurduğu bir ev aldıktan sonra çok istediği Meksika ile Tayland'a seyahate çıkacağını aktardı.
 
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