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İsrail’in hastane saldırısını kınayan Ertuğruloğlu'ndan uluslararası camiaya çağrı

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İsrail’in Gazze’de bir hastaneyi hedef alan saldırısını kınayarak, uluslararası camiayı harekete geçmeye çağırdı.

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İsrail’in hastane saldırısını kınayan Ertuğruloğlu'ndan uluslararası camiaya çağrı
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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ertuğruloğlu şunları belirtti:
“İsrail’in, sivilleri doğrudan hedef alan saldırılarına bir yenisini daha ekleyerek Gazze’de bir hastaneyi hedef alması sonucu yaşanan trajik can kayıpları, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Sivillere yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Barbarca saldırı sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı Filistin halkına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşanan vahşetin son bulması ve bölgeye kalıcı barış gelmesi için başta BM olmak üzere, uluslararası camiayı etkin bir şekilde harekete geçmeye davet ediyoruz.”
 
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