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İsrail’de bir çift bebeklerini check-in noktasında bırakıp ardlarına bakmadan gitti

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İsrail'in başkenti Tel Aviv’de bir çift çocukları için bilet almadan gelince check’in noktasında bebeklerini bırakarak Belçika’nın başkenti Brüksel’e giden bir uçak için yola çıktı. Olay uluslararası basında gündem oldu.

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İsrail’de bir çift bebeklerini check-in noktasında bırakıp ardlarına bakmadan gitti
İsrail’de bir çift bebeklerini check-in noktasında bırakıp ardlarına bakmadan gitti - 1

İsrail’de kimliği belirlenemeyen bir çift, bebekleriyle birlikte Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havaalanı'ndan Brüksel’e giden Ryanair uçağına binmek için check-in noktasına geldiklerinde çocukları için bilet almadıklarını fark etti. Ardından çift, çocuklarını havayolu check-in kontuarında geride bırakarak güvenlik noktasından geçti.


İsrail’de bir çift bebeklerini check-in noktasında bırakıp ardlarına bakmadan gitti - 2

Ryanair sözcüsü konunun polise bildirildiğini belirterek, "Tel Aviv'den Brüksel'e 31 Ocak'ta seyahat eden bu yolcular, check-in sırasında bebekleri için rezervasyon yapmadan geldiler. Daha sonra, check-in sırasında bebeği geride bırakarak güvenlikten geçtiler. Ben Gurion Havaalanı'ndaki check-in görevlisi, bu yolcuları alan Havaalanı Güvenliği ile temasa geçti ve bu artık polisin meselesi haline geldi." dedi.


İsrail’de bir çift bebeklerini check-in noktasında bırakıp ardlarına bakmadan gitti - 3

Diğer taraftan, Ryanair'in internet sitesine göre, bebekler çevrimiçi rezervasyon işlemi sırasında bir uçuşa dahil edilebiliyorlar. 

BEBEKLER İÇİN 25 EURO ÜCRET ALINIYOR

Sitede, yolcuların bir bebekle seyahat etmeyi planlarken, bebeğin bir yetişkinin koltuğunda otururken yaptığı her tek yönlü uçuş için 25 euro (yaklaşık 520 lira) veya yerel para birimindeki eşdeğeri bir ücret alındığını belirtiyor.


İsrail’de bir çift bebeklerini check-in noktasında bırakıp ardlarına bakmadan gitti - 5

İsrail Havaalanı Otoritesi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belçika pasaportlu bir çift ve bir bebek, bebeğin bileti olmadan Terminal 1'e uçmak için geldi. Çift ayrıca uçuşa geç geldi. Anne ve babanın, bebek koltuğunu bebekle birlikte bıraktığı görüldü. Çift uçuşa geç kaldığı için uçağa alınmadı” dedi.


İsrail’de bir çift bebeklerini check-in noktasında bırakıp ardlarına bakmadan gitti - 6

HERHANGİ BİR SORUŞTURMA YOK

İsrail Polisi sözcüsü ise polis olay yerine gelene kadar sorunun çözülmüş göründüğünü ifade ederek, “Bebek, anne ve babasının yanındaydı ve herhangi bir soruşturma yürütülmüyor.” dedi.

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