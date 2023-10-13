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İsrail, Suriye’yi bombalıyor

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İsrail uçakları, Suriye’de Halep ve Şam havalimanlarını vurdu

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İsrail, Suriye’yi bombalıyor
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Suriye resmi medyası İsrail uçaklarının Halep ve Şam havalimanlarının vurduğunu kaydetti. İki havalimanı da uçuşlara kapatıldı. Yerel medyada çıkan haberlerde uçakların özellikle pistleri hedef aldığı bildirildi.
Şam ve Halep havalimanlarının bombalanmasının ardından İran'a ait bir uçak Şam'a giderken rotasını değiştirdi ve başkent Tahran'a geri döndü.
Şam Radyosu, İsrail saldırılarına karşı Suriye hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini bildirdi.
İsrail ordusu 10 Ekim’de kuzeydeki komşusu Suriye’den ülke topraklarına bir dizi top mermisi atıldığını açıklamıştı. Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.
Reuters’ın aktardığına göre Güney Suriye’deki bir kişi bu top mermilerinin Filistinli bir grup tarafından atıldığını söyledi. Kaynağa göre grup, üç adet top ateşledi.
Ordu daha sonra yaptığı açıklamada askerlerin Suriye’deki fırlatma noktasına topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtildi.
 
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