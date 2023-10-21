İsrail, sivillerin sığındığı kiliseyi vurdu

İsrail, Gazze’de yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kiliseyi bombaladı. İsrail'in Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1524'ü çocuk, 1000'i kadın olmak üzere 4 bin 137'ye çıktı

Hamas ve İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar 15. gününe girdi.

İsrail ordusunun Gazze'deki ablukası ve yoğun bombardımanı sürüyor.

Hamas kontrolündeki Gazze İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki bir kiliseyi vurduğunu duyurdu. Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu 16 Filistinli Hristiyan'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

İsrail’in saldırdığı bölgede yaklaşık 1000 Hristiyan’ın yaşadığı ve evi yıkılanların korunmak için kiliseye ve ona bağlı binalara sığındığı biliniyor.

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde hedef aldığı el-Ömeri Camii'nin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evi hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, hava saldırılarında 9 kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Filistin haber ajansı WAFA'dan geçen haberde ise "Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evin bombalanması sonucu çoğu çocuk ve kadın en az 21 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı." bilgisine yer verildi.

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1524'ü çocuk, 1000'i kadın olmak üzere 4 bin 137'ye yükseldiğini belirtti. İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısının yaklaşık 13 bin olduğunu kaydeden Kudra, yıkılan ev ve tesislerin enkazı altında çoğu çocuk olmak üzere 1000'den fazla kaybın bulunduğu ifade etti.

