İsrail katliama devam ediyor!

İsrail’in Filistin’e yönelik şiddeti bitmek bilmiyor.
İsrail'in yeniden Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampını vurduğu açıklandı.
Saldırıda onlarca Filistinli'nin öldüğü belirtildi. İsrail ordusu önceki akşam saatlerinde de Cibaliye kampını vurmuştu, saldırı sonucu en az 100 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
Filistin Haber Ajansı, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampının önceki günün ardından dün de vurulduğunu duyurdu.
Bölgeden gelen ilk bilgilere göre bombalı saldırı sonucu onlarca kişi öldü ve yaralandı. Al Jazeera Gazze muhabiri Vael Dahduh, kamptaki bazı binaların dümdüz olduğunu belirtip enkaz altında yüzlerce Filistinlinin kalmasından korkulduğunu bildiriyor.
Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 271 artarak 8 bin 796'ya yükseldiğini açıkladı. Yaşamını yitirenlerin 3 bin 648'inin ise çocuk olduğu duyuruldu.
ÖNCEKİ GÜN DE VURULMUŞTU
İsrail ordusu özellikle Gazze ve Kuzey Gazze'deki saldırıları yoğunlaştırmış durumda. Bölgede kara operasyonları da başladı. İsrail önceki gün Cibaliye'deki mülteci kampına büyük saldırılar düzenledi. Vurulan kampta yaşayan 50'den fazla Filistinli sivilin öldüğü açıkladı.
İsrail ordusu, Cibaliye'deki kampa yapılan saldırıyı üstlendi. Ordu sözcüsü bölgede Hamas karargahı olduğunu öne sürdü. İsrail ordusunun Gazze'ye karadan girmesinin ardından "savaşı yöneten" Hamas'ın üst düzey yetkilisi İbrahim Biari'yi hedef aldığı iddia edildi.
İsrail Ordu Sözcüsü, "çok sayıda teröristi" bu saldırıda öldürdüklerini iddia ederek bölgede "kapsamlı bir askeri altyapı bulunduğu için bunun diğer binaların da çökmesine yol açtığını" savundu.
7 SİVİL ESİR DE ÖLDÜ
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı’na yönelik saldırısında 3’ü yabancı pasaport sahibi 7 sivil esirin öldüğünü duyurdu.
Kassam Tugayları’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Cibaliya Mülteci Kampı’na yönelik dünkü katliamda, 3’ü yabancı pasaport sahibi 7 sivil esir hayatını kaybetti” ifadesi kullanıldı.
EN BÜYÜK MÜLTECİ KAMPI
Cibaliya Mülteci Kampı, Gazze Şeridi’ndeki sekiz mülteci kampı arasındaki en büyük alan olarak biliniyor.
Birleşmiş Milletler verilerine göre kampta 116 bin kayıtlı mülteci yaşıyor. İsrail savaşın başladığı günden beri kampa pek çok kez saldırdı. İsrail, 9, 12, 19 ve 22 Ekim’de vurmuş ve yüzlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuştu.
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