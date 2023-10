İsrail'in saldırılarında 3 saatte 1 çocuk ölüyor

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 12. gününde devam ediyor. İsrail'in saldırılarında her 5 dakikada 1 Filistinli hayatını kaybediyor. Her bir saatte 3 çocuk can veriyor



İsrail'in saldırılarında yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybederken, 12 bin 500 kişinin de yaralandı. Hamas'ın saldırıları nedeniyle ise bin 300'den fazla İsrailli öldü.

İsrail güçleri, bu kez de Gazze Şeridi'nde yoğun nüfusa sahip Nusayrat Mülteci Kampı ile kentin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı ikinci kez bombaladı.

Al Jazeera, İsrail'in Gazze'yi hedef alan hava saldırılarında Pazartesi gününü Salı'ya bağlayan gecede bölgenin güneyinde 71 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bombardımanda can verenlerin çoğu çocuk ve kadın.

Filistinli yetkililer, İsrail'in hava saldırısında Han Yunus ya da Refah'taki birçok evin vurulduğunu söylüyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik günlerdir düzenlediği hava saldırıları sürerken son olarak Hamas'ın üst düzey silahlı komutanı Ayman Nofal Gazze'de öldürüldü. Nofal'ın ölümünü Gazze doğruladı. Nofal, Hamas'ın 'Orta Gazze' bölgesinden sorumluydu.

Uluslararası haber ajansı AFP, İsrail savaş uçaklarının yerle bir ettiği Han Yunus'taki bina enkazlarından çıkarılan cesetlerin yanı sıra Refah'taki mülteci kampındaki bir başka enkazdan kurtarılan yaralı bir kız çocuğunun fotoğraflarını dünyaya geçti.

AFP'nin karelerinde, Refah mülteci kampında yere diz çökmüş çığlık atan bir Filistinli kadının yürek burkan feryatları da var.

İSRAİL’DE ÖLDÜRÜLEN TÜRK SAYISI 3’E ÇIKTI

Öte yandan Hamas'ın saldırısı sonrasında İsrail'de yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının sayısının 3'e çıktığı duyuruldu.

Yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının isimleri açıklanmazken dün İsrail hükümeti tarafından hazırlanan bilgi görselinde saldırılarda yaşamını yitiren Türklerin sayısının 3’e çıktığı kaydedildi.

İsrail’deki resmi kayıtlara göre Hamas’ın saldırısında 40 ülkeden 196 insan yaşamını yitirirken 91 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

5 DAKİKADA 1 FİLİSTİNLİ 3 SAATTE 1 ÇOCUK ÖLÜYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında can kaybının 2 bin 808'e yükseldiğini, 10 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in saldırılarında her 5 dakikada 1 Filistinli hayatını kaybediyor. Her bir saatte 3 çocuk can veriyor.

GAZZE ŞERİDİ'NDE HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Öte yandan İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Filistinli gazeteci Muhammed Baluşe'nin Gazze'nin kuzey kesiminde Es-Saftavi bölgesinde yer alan evine saldırı düzenledi. Saldırıda, "Filistin el-Yevm" kanalı muhabiri Baluşe'nin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.

Bu arada İsrail çatışmaların ilk günüden itibaren Gazze'ye gireceğini dillendiriyordu.

İsrail ordusundan yapılan son açıklamada başka seçeneklerin de masada olduğu ifade edildi. İsrail ordu sözcülüğü, "Kara operasyonundan bahsediliyor ama sonraki aşama başka bir şey de olabilir" açıklamasını yaptı.

