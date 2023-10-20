banner913
banner932
Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin’de bulunan vatandaşlar için duyuru yaptı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin’de bulunan vatandaşlar için duyuru yaptı
14 0
Erenköy Lisesi sular altında kaldı
Erenköy Lisesi sular altında kaldı
20 0
 
Girne Belediyesi’nden açıklama: “Hirondel’in yeni ismi Rauf Raif Denktaş Meydanı”
Girne Belediyesi’nden açıklama: “Hirondel’in yeni ismi Rauf Raif Denktaş Meydanı”
18 0
Kıbrıs Türk toplumundan KŞK'ya 75 bin Euro bağış....
Kıbrıs Türk toplumundan KŞK'ya 75 bin Euro bağış....
17 0
Bir değeri daha yitirdik
Bir değeri daha yitirdik
20 0
Neymar kötü sakatlandı
Neymar kötü sakatlandı
14 0
DAÜ-BAİM’den İsrail-Filistin savaşına ilişkin açıklama…
DAÜ-BAİM’den İsrail-Filistin savaşına ilişkin açıklama…
13 0
banner964

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 1524'ü çocuk 4 bin 137'ye yükseldi

banner476

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1524'ü çocuk, 4 bin 137 Filistinli öldürüldü.

banner974
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 1524'ü çocuk 4 bin 137'ye yükseldi
banner971

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1524'ü çocuk, 1000'i kadın olmak üzere 4 bin 137'ye yükseldiğini belirtti.

İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısının yaklaşık 13 bin olduğunu kaydeden Kudra, yıkılan ev ve tesislerin enkazı altında çoğu çocuk olmak üzere 1000'den fazla kaybın bulunduğu ifade etti.

Kudra, İsrail'in dün akşam Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni doğrudan hedef alması sonucu 16 Filistinli Hristiyan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 7 hastanenin tamamen hizmet dışı kalmasına neden oldu." dedi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.