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İsrail'in Gazze'de mülteci kampını hedef alan saldırısında en az 21 kişi öldü

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İsrail'in Gazze'de mülteci kampını hedef alan saldırısında en az 21 kişi öldü
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde mülteci kampına düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı vurdu.
Saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Endonezya Hastanesi çevresine de en az 15 hava saldırısı düzenledi. Tel Ez-Zater bölgesinde su depolarının vurulması sonucu çevredeki evleri su bastı.
- Hastanalerin acil servisleri ağır yaralılarla dolu
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan "katliam" sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ve hastanelerin acil servislerinin ağır yaralılarla dolduğunu duyurdu.
 
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