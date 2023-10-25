İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor

İsrail’in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin sayısı son 24 saatte 704 artarak 5 bin 791’e yükseldi. İsrail saldırıları nedeniyle toplamda 2 bin 360 çocuk, bin 292 kadın ölürken, Gazze'deki hastanelerde sağlık sistemi tamamen çöktü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 19’uncu gününde sürüyor.Kara operasyonu gecikirken İsrail hava saldırılarının yoğunluğunu günden güne artırıyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin birçok bölgesine önceki gece boyunca yoğun hava saldırıları düzenledi.Önceki gün 320'den fazla nokta vurulmuştu. İsrail ordusu son bir gün içerisinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 400'den fazla noktayı vurduğunu duyurdu.Sadece önceki geceki saldırılarda aralarında yaşlı kadın ve çocukların da bulunduğu 140 sivil öldü.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail’in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin sayısı son 24 saatte 704 artarak 5 bin 791’e yükseldi." açıklamasını yaptı.İsrail saldırıları nedeniyle toplamda 2 bin 360 çocuk, bin 292 kadın öldü.Bakanlık Gazze'deki hastanelerde sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü aktardı.