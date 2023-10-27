İsrail'den tanklarla Gazze baskını

İsrail, Gazze'nin kuzeyine 7 Ekim'den bu yana kara birlikleriyle en büyük baskını düzenledi. Tanklar, buldozerler eşliğinde bölgeye girerek Hamas hedeflerini vurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 21. gününde de devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Bölgeyi günlerdir ağır bombardıman altında tutan İsrail bu kez karadan baskın yaptı. İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde tanklarla Gazze'ye girdi. Gazze'nin kuzeyine, 7 Ekim'den bu yana en büyük baskın gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, "hedef gözetilerek" yapılan baskında çok sayıda "terör hücresi"nin hedef alındığını duyurdu. Tanklarla, Gazze'nin kuzeyindeki tanksavar roketlerinin ateşlendiği mevziler vuruldu. Ordu, bütün kara birliklerinin baskının ardından İsrail'e döndüğünü açıkladı. Baskının, savaşın sonraki aşamaları için hazırlık olduğu belirtildi.

GAZZE'YE KARA HAREKATI MESAJI

İsrail, uluslararası toplumdan giderek artan baskılara rağmen Gazze'ye geniş çaplı kara harekatına hazırlanıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kara harekatına ilişkin hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Operasyonun ne zaman yapılacağına, savaş kabinesinin uzlaşı ile karar vereceğini belirtti. İsrail lideri, Gazze'deki sivillerin güneye gitmeleri yönündeki çağrıyı yineledi.

Netanyahu'nun açıklamalarından kısa süre önce Amerikan yönetiminin İsrail'den operasyonu ertelemesini istediği iddiası ortaya atılmıştı. İddiaya göre Washington, İsrail'den, Ortadoğu'daki üslerini hava savunma sistemleriyle takviye edene kadar kara harekatına başlamamasını istedi. İsrail de kabul etti.

