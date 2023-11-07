banner913
banner932
Kuzey Kıbrıs, İngiltere’de tanıtılıyor
Kuzey Kıbrıs, İngiltere’de tanıtılıyor
16 0
Pile’de yine gerginlik
Pile’de yine gerginlik
146 0
 
Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı
Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı
20 0
Başbakan Üstel Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ödül törenine katıldı
Başbakan Üstel Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ödül törenine katıldı
13 0
Kuzey Afrika’dan toz geldi....Tozlu hava perşembeye kadar etkili olacak
Kuzey Afrika’dan toz geldi....Tozlu hava perşembeye kadar etkili olacak
21 0
Blinken'dan Kıbrıs’a sürpriz ziyaret
Blinken'dan Kıbrıs’a sürpriz ziyaret
13 0
YDÜ, Batı Nil Virüsü için “PCR Tanı Kiti” geliştirdi
YDÜ, Batı Nil Virüsü için “PCR Tanı Kiti” geliştirdi
18 0
banner964

İsrail basını, Hamas'ın İsrail istihbaratını nasıl kandırdığını yazdı

banner476

İsrail medyası, Hamas'ın eğitim videolarını kasıtlı olarak yayınlayarak ve profesyonellikten uzak tatbikatlar yaparak, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonu öncesinde İsrail istihbaratını aldattığını yazdı.

banner974
İsrail basını, Hamas'ın İsrail istihbaratını nasıl kandırdığını yazdı
banner971

İsrail basını, Hamas'ın İsrail istihbaratını nasıl kandırdığını yazdı - 1
İsrail medyasından Hamas'a yönelik dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 

İsrail'de İbranice yayın yapan Walla internet sitesi, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı öncesinde 18 ay boyunca İsrail istihbaratını aldattığını yazdı.

İsrail basını, Hamas'ın İsrail istihbaratını nasıl kandırdığını yazdı - 2

Walla internet sitesinin haberinde, Hamas ve Filistinli grupların 7 Ekim sabahında düzenlediği "Aksa Tufanı" operasyonu öncesinde yürütülen "aldatmacaya" ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Hamas'ın operasyondan 18 ay önceki sürede, "eğitim videolarını kasıtlı olarak paylaştığı" belirtilen haberde, söz konusu grubun "gülünç ve profesyonellikten uzak" tatbikatlar düzenleyerek İsrail istihbaratını yanlış yönlendirdiği aktarıldı.


İsrail basını, Hamas'ın İsrail istihbaratını nasıl kandırdığını yazdı - 3

HAMAS, TATBİKAT VİDEOLARINI KASITLI OLARAK PAYLAŞTI

Haberde, Hamas'ın, 7 Ekim öncesinde mensuplarının tatbikatlarına ilişkin kasıtlı olarak bilgiler ve videolar paylaşırken, İsrail istihbarat servislerini "rutin bir eğitim yaptığı" şeklinde yönlendirdiği belirtildi.

"Hamas, 18 ay boyunca aldatmaca yaparak sürpriz bir şekilde büyük bir saldırıya hazırlandı." ifadelerine yer verilen haberde, rutin halini alan tatbikatların Filistin medyasında da yayınlandığı kaydedildi.


İsrail basını, Hamas'ın İsrail istihbaratını nasıl kandırdığını yazdı - 4

İsrailli üst düzey komutanların, "teyakkuz durumuna geçmemeleri" için İsrail ordusunun ve istihbaratının bu şekilde "duyularının köreltildiği" kaydedildi.


İsrail basını, Hamas'ın İsrail istihbaratını nasıl kandırdığını yazdı - 5

PROFESYONEL OLMAYAN TATBİKATLAR

Haberde Hamas'ın tatbikatlarında "denize doğru füzelerin fırlatıldığı, menzilin ölçüldüğü ve cephane eğitimlerinin verildiği" bilgisi yer aldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, uyguladığı "aldatma ve alıştırma operasyonu" kapsamında, tatbikat klipleri hazırladığı vurgulandı.


İsrail basını, Hamas'ın İsrail istihbaratını nasıl kandırdığını yazdı - 6

Tatbikat videolarında ateş çemberinden atlayan, yerde yuvarlanan, motosikletten veya arabalardan atlayan Hamas mensuplarının İsrail istihbaratı tarafından "saçma ve profesyonellikten uzak" bulunduğu ifade edildi.

banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.