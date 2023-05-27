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İspanya’da bulmaca gibi trafik ışığı

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İspanya'nın Barcelona kentinde 10'dan fazla paneli olan trafik ışığı gündem oldu. Işığı anlamakta pek çok kişi zorlandığını belirtirken, bisikletliler için konulan ışığı tetrise, hatta bulmacaya benzetenler oluyor

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İspanya’da bulmaca gibi trafik ışığı
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İspanya'nın Barcelona kentinde bugünlerde gündemde bir trafik ışığı yer alıyor.
10'dan fazla paneli olan ışığı anlamak pek kolay olmuyor. Bisikletliler için konulan ışığı tetrise, hatta bulmacaya benzetenler oluyor.
Barselona'daki bisiklet sürücüleri Tetris trafik ışığı adı verilen şaşırtıcı yeni bir trafik ışığı sistemi karşısında şaşkına dönüyor.
Bir İspanyol "Çok net anlamıyorum, en tuhafı da her yön için iki ekran olması. Bazı ekranlarda iki tane var, bazılarında yok, hiçbir şey anlamıyorum. Gerçek şu ki bu trafik ışığı biraz daha iyi yapılabilirdi" diye konuştu.
Ancak yeni trafik ışığı sisteminin gayet net olduğunu düşünenler de yoğun. Bir şehir sakini konuya ilişkin "Sadece dikkatli olmanız gerekiyor, size solda dikkatli geçebileceğinizi, düz ileride yeşil olduğunu ve sağda kırmızı olduğunu söylüyor. Anlıyorum" dedi üçüncü bir yerli.
Yeni trafik ışığı sistemi geçtiğimiz Perşembe günü Ronda de Sant Pere ve Mendez Nunez Caddesi kavşağındaki bisiklet yolunun yeni bir bölümünde başladı. Yoğunluğun olduğu bölgelerde daha da artması bekleniyor.
 
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