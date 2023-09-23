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İspanya'da sebepsiz yere fare öldürene 18 ay hapis cezası

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İspanya'daki yeni hayvan refahı yasasına göre 'evcil hayvan' terimi 'omurgalı hayvan' olarak değiştirildi. Buna göre bir balığı, fareyi, köpeği veya kertenkeleyi yaralamak veya öldürmek hapis veya para cezasıyla cezalandırılacak

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İspanya'da sebepsiz yere fare öldürene 18 ay hapis cezası
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İspanya Kongresi tarafından onaylanan ceza kanununda yapılan değişiklik, evcil olmayan omurgalı bir hayvanın ölümüne neden olan kişiye 'altı ila 18 ay hapis veya 18 ila 24 ay kamu hizmeti cezası' öngörüyor.
Omurgalı hayvan kategorisi, omurgası ve kafatası bulunan bir iskelete sahip olan herhangi bir hayvanı içeriyor; dolayısıylabir balığı, fareyi, köpeği veya kertenkeleyi öldürmek de aynı şekilde cezalandırılıyor.
Bahçeye giren yılanı öldürmek de bu kurala göre altı ila on sekiz ay arasında hapis cezası gerektiriyor.
Değişiklik aynı zamanda eve giren bir fare veya sıçanın vurulup öldürülmediği ancak veteriner müdahalesi gerektiren yaralanmalara neden olunduğu takdirde polise ihbarda bulunulursa 3 ila 12 ay arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabileceği anlamına da geliyor.
Yaralama olmaksızın kötü muamelede de 'bir aydan iki aya kadar para cezası veya bir günden otuz güne kadar kamu hizmeti cezası' uygulanacak. Yani köpeğinin tasmasından çeken ya da kötü konuşan kişi ceza alacak.
 
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