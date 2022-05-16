Irkçı teröristin manifestosunda kan donduran ifadeler

ABD'de önceki gün bir alışveriş merkezine saldırarak 11'i Afro-Amerikalı olan 13 kişiyi öldüren 18 yaşındaki ırkçı terörist Payton Gendron'un saldırı öncesinde yazdığı 180 sayfalık manifesto ortaya çıktı

ABD, önceki gün Buffalo’da bir alışveriş merkezine saldırı düzenleyen 18 yaşındaki beyaz ırkçı terörist Payton Gendron’u ve yazdığı 180 sayfalık manifestoyu konuşuyor…

Ağırlıklı olarak Afro-Amerikan nüfusun yaşadığı bölgedeki işletmeye ağır silahlarla giren ve 11’i Afro-Amerikan olmak üzere toplam 13 kişiyi öldüren Gendron yakalanırken saldırganın yazdığı manifestoda ise kan donduran ifadeler yer aldı.

18 yaşındaki ırkçı terörist, saldırı planını da belgelerde paylaşmış.

Gendron’un geçmişte de sosyal medya üzerinden ırkçı ve saldırgan ifadeler kullandığına dikkat çekilirken, teröristin saldırıyı Amazon’un sahibi olduğu Twitch isimli sosyal medya platformundan canlı yayınladığı da belirtildi.

Ağır silah taşıyan ve kamuflaj kıyafeti giyen saldırganın manifestosunda kan donduran ifadeler yer aldı.

Gendron, ırkçılar arasında yaygın olan “Büyük Değişim Teorisine” dayandırdığı 180 sayfalık manifestoda bazı üst düzey isimleri öldürmek istediğini de söyledi. Gendron’un manifestosunda kan donduran ifadeler yer aldı. Irkçı teröristin İngiltere’nin başkenti Londra’nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, milyarder George Soros ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı öldürmek istediği de belirtildi.

Manifesto’da, “Ülkemizin ve ırkımızın düşmanı olup rahatça gezen insanlar var. Milyarder George Soros, Batı’ya saldırılardan sorumlu. Sıradan insanların servetine saldırıyor ve radikal solu destekliyor. Yeni düzene geçmek isteyen Yahudilerden biri” ifadesi yer aldı. Manifestoda ayrıca Erdoğan hakkında, “İnsanımızın en eski düşmanlarının lideri” denildi.

“MODERN TÜRKLER” DİYE BİR BÖLÜM YAZMIŞ

Manifestoda Arap ve Modern Türkler diye ayrı kategoriler de yapılırken, “Arap derken Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güneydoğu Avrupa’dan gelenleri bahsediyorum. Onlar beyaz ülkelere ait değiller. Bütün kültürleri bastırmak istiyorlar” ifadesi yer aldı.

Türklerin “beyaz” olduğunu yazan terörist, “Onlar ırk olarak beyaz olsalar bile dinleri dolayısıyla beyaz sayılamazlar. Aynı Yahudilerde olduğu gibi” ifadesini kullandı.

Irkçı terörist, manifestosunda kullandığı silahın fotoğrafını da paylaştı.

Aynı bölümde Sadiq Khan hakkında ise, “İngiliz halkını uzaklaştırıp etnik değişiklik yaratıyor. Pakistanlı Müslümanlar Londra halkını temsil ediyor artık” yorumunu yaptı.

ABD’li yetkililer, manifestoyu incelemeye aldıklarını ve manifesto içinde Buffalo’daki saldırının planının da yer aldığı kaydedildi. Belgelerde saldırının adım adım açıklandığı ve kullandığı silahların detaylarını da paylaştığı görüldü.