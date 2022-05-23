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İran'da 10 katlı bina çöktü

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İran'ın Abadan şehrinde 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu can kaybı sayısı 4'e ve yaralı sayısı ise 55'e yükseldi. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen en az 80 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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İran'da 10 katlı bina çöktü

 

İran’ın güneyindeki Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde inşaat halindeki 10 katlı 'Metropol' adlı bina çöktü. İran Acil Servisler Kurumu Başkanı Cafer Miyadfer yaptığı açıklamada, "10 katlı binanın çökmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 10 yaşında bir çocuk da bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Çöken binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Miyadfer, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen en az 80 kişi olduğunu açıkladı. 

Facianın yaşandığı kente çevre illerden 50 arama kurtarma timi ve 30 ambulans sevk edildi. 

Çöken binanın müteahhidinin ve sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

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