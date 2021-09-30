İngiltere'de kamyoncudan sonra bankacı krizi

İngiltere, kamyon sürücüsü bulmakta güçlük yaşarken yakında bankacılık sektöründe de çalışacak insan bulmakta zorlanabilir

Kamyoncu krizi sebebiyle akaryakıt istasyonlarına yakıt ikmalinin aksadığı İngiltere’de bankacılık sektörünün de çalışan açığı ile karşı karşıya geleceği belirtiliyor.

İngiltere, kamyon sürücüsü bulmakta güçlük yaşarken yakında bankacılık sektöründe de çalışacak insan bulmakta zorlanabilir.

Büyük bir çoğunluğu Avrupa Birliği’nden gelen ve sayıları 1,1 milyona ulaşan uluslararası çalışanlar bankacılık sektöründeki işlerin neredeyse beşte birinde çalışıyor.

Danışmanlık şirketi Ernst&Young (EY) ile theCityUK lobi grubu tarafından müşterek hazırlanan rapora göre, Avrupa Birliği’den çıkış (Brexit) ile beraber yabancı çalışan işe almanın maliyeti giderek artıyor.

TheCityUK Genel Müdürü Miles Celic, şirketlerin yetenekleri ikna etmekte zorlandıklarını belirterek, “Londra ve İngiltere’nin geri kalanı yurt dışından çalışan bulmaya gerçekten çok bağımlı.” dedi.

GRUP 2 VİZESİNİN İŞVERENE MALİYETİ 21 BİN POUND

AB vatandaşları, 1 Ocak 2021 tarihine kadar İngiltere’de çalışma ve ikamet hakkına sahipti. AB vatandaşlarının yerleşik vatandaş statüsüne başvurmaları için son tarih haziran ayındaydı.

EY Küresel Göç Partneri Seema Farazi, istihdam piyasasında Brexit’in etkisinin salgından dolayı hâlâ tam olarak hissedilmediğini belirterek, “AB vatandaşları İngiltere için göç sisteminin içindeler ve bu da asıl zorluk.” dedi.

Raporda belirtilen tahminlere göre, Brexit’in getirdiği statü değişikliğinden sonra işveren yurtdışından Grup 2 vizesiyle bir çalışan getirmek için 28 bin 228 dolar (21 bin pound) ödemek mecburiyetinde.

KAMYONCU KRİZİNE REZERV TANKER FİLOSU İLE MÜDAHALE

İngiltere işletmelerden sorumlu bakan Kwasi Kwarteng, şahsi Twitter hesabında, hükûmetin Rezerv Tanker Filosu’nun yakıt ikmali için Britanya’nın tamamında yollarda olacağını kaydetti.

Kamyonetlerin siviller tarafından kullanılacağını belirten Kwarteng, yakıt sektörüne fazladan yakıt kapasitesi sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Akaryakıt istasyonlarındaki durumun iyileştiğini belirten Kwarteng, yakında herkesin normal satın alma alışkanlıklarına dönebileceğini dile getirdi.

İngiltere’de bakanlıkların daha önce yaptığı “askerlerin, gerektiğinde en çok ihtiyaç duyulan yerlere yakıt sevkiyatı için hazır duruma getirileceği” açıklamasına mukabil, Kwarteng taşıtların siviller tarafından kullanılacağını vurguladı.

AKARYAKIT İSTASYONLARI ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR

Geçen hafta BP’nin ülkede yeterli sayıda nakliye aracı sürücüsü olmaması sebebiyle bazı petrol istasyonlarını geçici olarak kapatılacağını duyurmasıyla taşıt sahipleri benzin istasyonlarına akın etmiş, istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşurken, çoğu istasyonda yakıt stoku tükenmişti.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının hızlı yükselmesinin akabinde şoför sıkıntısının yaşandığı ülkede, süpermarket zincirlerinde de bazı ürünlere ulaşılamıyor. Panik alımları rafların boşalmasına sebep oldu.

3 AY SÜRELİ GEÇİCİ VİZE VERİLECEK

Bloomberg HT’nin haberine göre; İngiltere’de Noel tatili yaklaşırken ülkedeki tedarik sorununa çözüm bulabilmek için yurt dışından 5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanına 3 ay süreli geçici vize verileceği duyurulmuştu.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, TIR ve kamyon şoförü eksikliği nedeniyle bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasının ve benzin istasyonlarındaki uzun kuyrukların önüne geçebilmek için 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne aralık sonuna kadar geçici vize verileceğini açıklamıştı.