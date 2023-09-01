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İngiltere’de havayolu krizi 2 hafta sürebileceği aktarıldı

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ngiltere’de Hava Trafik Kontrol Sistemi’nde pazartesi günü yaşanan teknik arıza havacılık sistemini neredeyse felce uğratırken, gecikmelerin iki hafta sürebileceği uyarısında bulunuldu

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İngiltere’de havayolu krizi 2 hafta sürebileceği aktarıldı
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İngiltere’de Hava Trafik Kontrol Sistemi’nde pazartesi günü yaşanan teknik arıza havacılık sistemini neredeyse felce uğrattı. Sadece pazartesi günü İngiltere’den 790 uçuş, yurt dışından da 785 uçuş iptal edildi. Bu bütün uçuşların yüzde 27’sine denk geliyor.

Dün de 300’den fazla uçuş iptal edildi. Aksamalardan Türkiye’deki uçuşlar da etkilendi. En çok iptalin yaşandığı havaalanları Heathrow, Gatwick ve Manchester olurken İngiltere Ulaştırma Bakanı Mark Harper, kalkış yapamayan uçaklardan dolayı gecikmelerin önümüzdeki günlerde devam edeceğini söyledi. Ancak İngiliz basını gecikmelerin iki hafta sürebileceği uyarısında bulundu. The Sun gazetesi İngiltere dışında tatilde olan 200 bin İngiliz vatandaşının ülkesine dönebilmek için en erken uçağın önümüzdeki hafta sonunda olduğunu, 2 hafta ekstradan beklemek durumunda kalabileceklerini yazdı.

İngiliz havacılık otoriteleri ise mağdur olan yolcular için hiçbir ödeme yapmayacaklarını açıkladı. Yurt dışında uçuş sırası bekleyen İngiliz aileler perişan oldu. Havaalanlarındaki banklarda uyumaya çalışan yolcuların ne kalacak yer ne de beslenme ihtiyacı karşılandı. Binlerce İngiliz havaalanlarında uçuş sırasının kendilerine gelmesini beklerken, otelde beklemek isteyenlerin ise 4 bin sterline varan ekstra harcama yapmak zorunda kalabileceğine dikkat çekildi.

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