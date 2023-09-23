banner913
banner932
DAÜ’deki kriz, istifa getirdi
DAÜ’deki kriz, istifa getirdi
18 0
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
42 0
 
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
28 0
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
15 0
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
20 0
Uyuşturucu baskınında bir şehit
Uyuşturucu baskınında bir şehit
110 0
Karabağ'da ateşkes sağlandı
Karabağ'da ateşkes sağlandı
11 0
banner964

İngiltere’de 100 yaşına ulaşan kişilerin sayısında rekor

banner476

Birleşik Krallık’ta 100 yaşını aşmış kişilerin sayısı 14.000’e yükselirken, 100 yaş üstü kadınların sayısı da erkeklerden 23 kat fazla çıktı

banner974
İngiltere’de 100 yaşına ulaşan kişilerin sayısında rekor
banner971
Son nüfus sayımı verileri yüz yaşını aşan kişilerin, 2021 yılına göre 11.186’dan 13.924’e çıktığını ortaya koydu.
Ulusal İstatistik Ofisi’nin dün yayınlanan son verileri de deniz kenarında yaşamanın uzun yaşamın sırrı olabileceğini öne sürüyor.
En fazla yüz yaşına yetişmiş nüfusa sahip on şehirden dokuzu sahilde bulunuyor; ilk üçü de İngiltere’nin güney kıyısında yer alıyor.
Doğu Devon’da 100.000 kişi başına 64, Batı Sussex’teki Arun’da 100.000 kişi başına 59 ve New Forest’ta 100.000 kişi başına 57 kişinin 100 veya daha yaşlı olduğu açıklandı.
ÇOĞUNLUĞU DUL ÇIKTI
Veriler, yüz yaşındaki her beş kişiden ikisinin (yüzde 41,6) tek başına yaşadığını ortaya çıkardı. On kişiden biri (yüzde 10,9) de, çoğunlukla kendi çocukları veya diğer akrabalarıyla birlikte yaşıyordu.
Beş kişiden ikisi (yüzde 39,1) bakım evi gibi kuruluşlarda yaşıyordu. 100 yaşın üzerindekilerin çoğunluğu duldu ancak erkeklerin yüzde 18,4’ü, kadınların ise yalnızca yüzde 3,7’si evliydi.
On kişiden dokuzu Birleşik Krallık’ta doğmuştu; yüzde 1,3’ü İrlanda’da, 2,4’ü başka bir Avrupa ülkesinde ve 2,5’i Orta Doğu ve Asya’da dünyaya gelmişti. 100 yaşın üzerindeki kadınların dörtte birinden fazlası (%28) hiç çalışmamışken, çalışanlar arasında en büyük meslek oranı (%25,9) sekreterler çıktı. Yüz yaşına ulaşmış erkeklerin 21,9’unun da esnaf olduğu tespit edildi.
Birleşik Krallık, dünya çapında en fazla asırlık insan sayısına sahip yedinci ülke olurken, Japonya listenin başında yer alıyor ve onu Guadeloupe ve Uruguay takip ediyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.