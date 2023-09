İngiltere’de 100 yaşına ulaşan kişilerin sayısında rekor

Birleşik Krallık’ta 100 yaşını aşmış kişilerin sayısı 14.000’e yükselirken, 100 yaş üstü kadınların sayısı da erkeklerden 23 kat fazla çıktı

Son nüfus sayımı verileri yüz yaşını aşan kişilerin, 2021 yılına göre 11.186’dan 13.924’e çıktığını ortaya koydu.

Ulusal İstatistik Ofisi’nin dün yayınlanan son verileri de deniz kenarında yaşamanın uzun yaşamın sırrı olabileceğini öne sürüyor.

En fazla yüz yaşına yetişmiş nüfusa sahip on şehirden dokuzu sahilde bulunuyor; ilk üçü de İngiltere’nin güney kıyısında yer alıyor.

Doğu Devon’da 100.000 kişi başına 64, Batı Sussex’teki Arun’da 100.000 kişi başına 59 ve New Forest’ta 100.000 kişi başına 57 kişinin 100 veya daha yaşlı olduğu açıklandı.

ÇOĞUNLUĞU DUL ÇIKTI

Veriler, yüz yaşındaki her beş kişiden ikisinin (yüzde 41,6) tek başına yaşadığını ortaya çıkardı. On kişiden biri (yüzde 10,9) de, çoğunlukla kendi çocukları veya diğer akrabalarıyla birlikte yaşıyordu.

Beş kişiden ikisi (yüzde 39,1) bakım evi gibi kuruluşlarda yaşıyordu. 100 yaşın üzerindekilerin çoğunluğu duldu ancak erkeklerin yüzde 18,4’ü, kadınların ise yalnızca yüzde 3,7’si evliydi.

On kişiden dokuzu Birleşik Krallık’ta doğmuştu; yüzde 1,3’ü İrlanda’da, 2,4’ü başka bir Avrupa ülkesinde ve 2,5’i Orta Doğu ve Asya’da dünyaya gelmişti. 100 yaşın üzerindeki kadınların dörtte birinden fazlası (%28) hiç çalışmamışken, çalışanlar arasında en büyük meslek oranı (%25,9) sekreterler çıktı. Yüz yaşına ulaşmış erkeklerin 21,9’unun da esnaf olduğu tespit edildi.

Birleşik Krallık, dünya çapında en fazla asırlık insan sayısına sahip yedinci ülke olurken, Japonya listenin başında yer alıyor ve onu Guadeloupe ve Uruguay takip ediyor.