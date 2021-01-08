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İngiltere, Moderna aşısını da onayladı

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Aşılamalara hız veren İngiltere Pfizer-Biontech ve Oxford-Astrazeneca aşısından sonra Moderna aşısına da onay verdi

İngiltere, Moderna aşısını da onayladı

İngiltere, ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısına onay verdi.
Aşılamalara hız veren İngiltere Pfizer-Biontech ve Oxford-Astrazeneca aşısından sonra Moderna aşısına da onay verdi.
İlgili regülatör kurumdan gelen açıklamada aşının kullanımına yönelik onay verildiği belirtildi. Ülke Moderna'dan 7 milyon doz ilave aşı sağladı. Böylelikle Moderna'dan toplam aşı tedariki 17 milyon doza yükseldi.
Moderna'nın üretim kapasitesini geliştirmesiyle aşı teslimatları 2021 bahar aylarından itibaren gerçekleştirilecek.
Bloomberg'in veri setine göre ülkede 1,5 milyon doz aşı uygulandı. Böylelikle 7 Ocak itibariyle ülkede her 100 kişiden 2,2'si aşılanmış oldu.
 

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Etiketler; #Moderna #İngiltere
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