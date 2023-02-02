İngiltere'de son 10 yılın en büyük grevi

Fransa'da önceki gün tartışmalı emeklilik reformuna karşı 1 milyondan fazla kişinin katıl grev ve gösterilerin ardından dün de İngiltere'de, aralarından öğretmen, makinist ve farklı alanlarda çalışan kamu personelinin bulunduğu on binlerce kişi sokağa çıktı. "Adil maaş" talep eden göstericiler, ülke çapında son 10 yılın en büyük grevini yaptı



İngiltere ve Galler’de yaklaşık 100 bin öğretmenin ve okullardaki yardımcı personelin bugün işi bırakması bekleniyor. Grev, 26 bin okuldan 23 binini etkiledi.

İskoçya’da da çok sayıda öğretmen iş bıraktı.

Birleşik Krallık çapında, 150 üniversitede binlerce kişi grev hareketine katıldı.

Toplamda 124 bakanlık ve hükümet departmanında çalışan yaklaşık 100 bin devlet memuru da ücret ve çalışma koşulları yüzünden grevde.

İngiltere’de çok sayıda makinist iş bıraktı.

Londra’da bazı otobüs şoförleri de grevde.









İngiltere’de öğretmenler, devlet memurları, demiryolu ve otobüs görevlileri ile üniversite çalışanları greve gitti. Ülkede yaklaşık 500 bin kişi iş bıraktı.

Çeşitli meslek gruplarından on binlerce kamu çalışanı İngiltere genelinde dün yürüyüşler düzenledi.



Ülkede geçtiğimiz yılın özellikle yaz aylarından itibaren on binlerce işçi ücret artışlarının hayat pahalılığının gerisinde kaldığı gerekçesiyle işi bırakma eylemlerine katıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere’de enflasyon geçen yıl artmış ve Kasım ayında yüzde 11 ile son 40 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.

Grevlerin en önemli nedenlerinden biri ücret artışı tekliflerinin fiyatlardaki bu dev artışın gerisinde kalması.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI YÜZDE 23 AZALDI

Mali Çalışmalar Enstitüsü’ne göre öğretmenlerin maaşları 2010-2022 arası reel olarak ortalama yüzde 11 azaldı. Sendikalar ise bu oranın gerçekte yüzde 23 olduğunu söylüyor.

İngiltere ve Galler’de geçen yıl öğretmenler yalnızca yüzde 5

Reuters haber ajansına konuşan Ulusal Eğitim Sendikası (National Education Union) Genel Sekreteri Mary Bousted, azalan ücretlerin çok sayıda kişinin mesleği terk etmesine yol açtığını, öğretmenlerin grev yapmaktan başka çareleri olmadığını hissettiğini paylaştı.

Londra’daki bir okulun önünden konuşan Bousted, “Son 12 yılda öğretmen maaşlarında gerçekten korkunç ve uzun vadeli bir düşüş oldu” dedi ve devam etti:

“Buradaki insanların hiçbiri bugün grev yapmak istemiyor ama isteksiz bir şekilde artık yeter diyorlar ve bir şeylerin değişmesi gerektiğini söylüyorlar.”

Makinistler de, geçtiğimiz iki yıl yüzde 4 zam teklifi yapıldığını gerekçe göstererek grev hareketine katılanlardan.

Eğitim görevlilerini temsil eden İngiltere Ulusal Eğitim Sendikasından (NEU) yapılan açıklamada, 2010'dan bu yana en az yüzde 23'lük maaş kesintisi yaşayan 300 binden fazla öğretmenin, çift haneli enflasyon oranının üzerinde bir maaş artışı talebiyle İngiltere genelinde dün yürüyüş düzenlediği belirtildi.

Gösteriler nedeniyle okulların büyük çoğunluğunun kısmen veya tamamen kapalı olduğu ve yapılan mitingler sebebiyle ulaşımın sekteye uğradığı bildirildi.

PROTESTO KARŞITI YASA TASARISI ELEŞTİRİLDİ

İngiltere İşçi Sendikaları Kongresi (TUC), gösterileri frenlemesi öngörülen yasa tasarısını protesto etmek için İngiltere genelinde mitingler yapılacağını duyurdu.

Hükümet, hazırladığı yasa tasarısında, kamu yararını gözetmek için belirli sektörlerdeki eylemlere kısıtlamalar getirmeyi planlıyor.

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Grant Shapps, sağlık gibi bazı sektörlerdeki protesto kısıtlamalarını savunarak bu tedbirin öneminin, eylemlerde yaşanabilecek sağlık sorunlarının meydana gelmesi halinde anlaşılacağını söyledi.

TUC Genel Sekreteri Paul Nowak ise yasa tasarısının, demokratik olmadığını ve eylemlerin daha da artıracağını ifade etti.

Söz konusu tasarının, grev gününde çalışmayı reddeden kişinin kovulmasına yol açabileceği kaydediliyor.

İtfaiye Birliği Genel Sekreteri Matt Wrack da tasarıya ilişkin, "Bu, İngiltere'nin Kovid-19 kahramanlarına ve tüm işçilere yönelik bir saldırıdır. Bu otoriter saldırıya karşı kitlesel bir direniş hareketine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

GREVLER DEVAM EDECEK

Sendikalar grevlerin dün ile sınırlı kalmayacağını bildiriyor. Öğretmenlerin 15 ve 16 Mart tarihlerinde de işi bırakması bekleniyor.

Makinistler bugünden sonra 3 Şubat’ta yeniden grevde olacak. Üniversite çalışanları, Şubat ve Mart aylarında toplam 18 gün boyunca grevde olacak.

Ambülans işçileri ve hemşirelerin de Şubat ayı boyunca çeşitli günlerde greve çıkması öngörülüyor.



HÜKÜMET GREVLERİ FRENLEMEK İÇİN YASA ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR

İngiliz hükümeti, kamuda kilit önem taşıyan sektörlerde çalışanların greve gitmelerini kısıtlayacak yasanın üzerinde çalışıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, yasanın ülkede demir yolları, itfaiye ve ambulans hizmetlerini kapsamasının öngörüldüğüne işaret edilmişti.

Dün greve giden meslekler:İngiltere ve Galler’de yaklaşık 100 bin öğretmenin ve okullardaki yardımcı personelin bugün işi bırakması bekleniyor. Grev, 26 bin okuldan 23 binini etkiledi.İskoçya’da da çok sayıda öğretmen iş bıraktı.Birleşik Krallık çapında, 150 üniversitede binlerce kişi grev hareketine katıldı.Toplamda 124 bakanlık ve hükümet departmanında çalışan yaklaşık 100 bin devlet memuru da ücret ve çalışma koşulları yüzünden grevde.İngiltere’de çok sayıda makinist iş bıraktı.Londra’da bazı otobüs şoförleri de grevde.İngiltere’de öğretmenler, devlet memurları, demiryolu ve otobüs görevlileri ile üniversite çalışanları greve gitti. Ülkede yaklaşık 500 bin kişi iş bıraktı.Çeşitli meslek gruplarından on binlerce kamu çalışanı İngiltere genelinde dün yürüyüşler düzenledi. İngiltere ’de birçok sendika tarihlerinde ilk defa birlikte greve gitme kararı aldı. Sendikaların grev hareketlerini birleştirme kararıyla dün en az son 10 yılın en büyük ve en kapsamlı grevi yapıldı.Ülkede geçtiğimiz yılın özellikle yaz aylarından itibaren on binlerce işçi ücret artışlarının hayat pahalılığının gerisinde kaldığı gerekçesiyle işi bırakma eylemlerine katıldı.BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere’de enflasyon geçen yıl artmış ve Kasım ayında yüzde 11 ile son 40 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.Grevlerin en önemli nedenlerinden biri ücret artışı tekliflerinin fiyatlardaki bu dev artışın gerisinde kalması.Mali Çalışmalar Enstitüsü’ne göre öğretmenlerin maaşları 2010-2022 arası reel olarak ortalama yüzde 11 azaldı. Sendikalar ise bu oranın gerçekte yüzde 23 olduğunu söylüyor.İngiltere ve Galler’de geçen yıl öğretmenler yalnızca yüzde 5 zam aldı. Kuzey İrlanda’da ise bu oran yüzde 3,2’ydi.Reuters haber ajansına konuşan Ulusal Eğitim Sendikası (National Education Union) Genel Sekreteri Mary Bousted, azalan ücretlerin çok sayıda kişinin mesleği terk etmesine yol açtığını, öğretmenlerin grev yapmaktan başka çareleri olmadığını hissettiğini paylaştı.Londra’daki bir okulun önünden konuşan Bousted, “Son 12 yılda öğretmen maaşlarında gerçekten korkunç ve uzun vadeli bir düşüş oldu” dedi ve devam etti:“Buradaki insanların hiçbiri bugün grev yapmak istemiyor ama isteksiz bir şekilde artık yeter diyorlar ve bir şeylerin değişmesi gerektiğini söylüyorlar.”Makinistler de, geçtiğimiz iki yıl yüzde 4 zam teklifi yapıldığını gerekçe göstererek grev hareketine katılanlardan.Eğitim görevlilerini temsil eden İngiltere Ulusal Eğitim Sendikasından (NEU) yapılan açıklamada, 2010'dan bu yana en az yüzde 23'lük maaş kesintisi yaşayan 300 binden fazla öğretmenin, çift haneli enflasyon oranının üzerinde bir maaş artışı talebiyle İngiltere genelinde dün yürüyüş düzenlediği belirtildi.Gösteriler nedeniyle okulların büyük çoğunluğunun kısmen veya tamamen kapalı olduğu ve yapılan mitingler sebebiyle ulaşımın sekteye uğradığı bildirildi.PROTESTO KARŞITI YASA TASARISI ELEŞTİRİLDİİngiltere İşçi Sendikaları Kongresi (TUC), gösterileri frenlemesi öngörülen yasa tasarısını protesto etmek için İngiltere genelinde mitingler yapılacağını duyurdu.Hükümet, hazırladığı yasa tasarısında, kamu yararını gözetmek için belirli sektörlerdeki eylemlere kısıtlamalar getirmeyi planlıyor.İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Grant Shapps, sağlık gibi bazı sektörlerdeki protesto kısıtlamalarını savunarak bu tedbirin öneminin, eylemlerde yaşanabilecek sağlık sorunlarının meydana gelmesi halinde anlaşılacağını söyledi.TUC Genel Sekreteri Paul Nowak ise yasa tasarısının, demokratik olmadığını ve eylemlerin daha da artıracağını ifade etti.Söz konusu tasarının, grev gününde çalışmayı reddeden kişinin kovulmasına yol açabileceği kaydediliyor.İtfaiye Birliği Genel Sekreteri Matt Wrack da tasarıya ilişkin, "Bu, İngiltere'nin Kovid-19 kahramanlarına ve tüm işçilere yönelik bir saldırıdır. Bu otoriter saldırıya karşı kitlesel bir direniş hareketine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.Sendikalar grevlerin dün ile sınırlı kalmayacağını bildiriyor. Öğretmenlerin 15 ve 16 Mart tarihlerinde de işi bırakması bekleniyor.Makinistler bugünden sonra 3 Şubat’ta yeniden grevde olacak. Üniversite çalışanları, Şubat ve Mart aylarında toplam 18 gün boyunca grevde olacak.Ambülans işçileri ve hemşirelerin de Şubat ayı boyunca çeşitli günlerde greve çıkması öngörülüyor.HÜKÜMET GREVLERİ FRENLEMEK İÇİN YASA ÇIKARMAYA HAZIRLANIYORİngiliz hükümeti, kamuda kilit önem taşıyan sektörlerde çalışanların greve gitmelerini kısıtlayacak yasanın üzerinde çalışıldığı bildirilmişti.Açıklamada, yasanın ülkede demir yolları, itfaiye ve ambulans hizmetlerini kapsamasının öngörüldüğüne işaret edilmişti.