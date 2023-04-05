banner913
banner932
Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali
Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali
1 0
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
15 0
 
Çileğin tam zamanı
Çileğin tam zamanı
41 0
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
19 0
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
31 0
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
54 0
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
25 0
banner915

İngiliz milyarder, şirketi için iflas başvurusunda bulundu

banner476

İngiliz milyarder Richard Branson’ın sahibi olduğu uzay araştırmaları ve uydu fırlatma şirketi Virgin Orbit iflasını duyurdu

banner825
İngiliz milyarder, şirketi için iflas başvurusunda bulundu
banner931

Virgin Grubu’nun kurucusu İngiliz milyarder Richard Branson’ın sahibi olduğu uzay araştırmaları ve uydu fırlatma şirketi Virgin Orbit’in iflas başvurusunda bulunduğu açıklandı.

Merkezi Kaliforniya’daki Virgin Orbit’ten yapılan açıklamada, şirketin uzun vadeli finansman sorununun ardından iflas başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Virgin Orbit Üst Yöneticisi Dan Hart, “Ekip arkadaşlarımızın her birine, hem öncü inovasyon ruhları, hem de bu zor zamanda gösterdikleri sabır ve profesyonellik için inanılmaz derecede minnettarım” dedi.

Şirket geçen hafta çalışanlarının yüzde 85’lik kısmını oluşturan 750 kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştu. Virgin Orbit, 30 Eylül 2022 tarihinde 243 milyon dolar değerinde varlığının, 135 milyon dolar hacminde ise borcunun olduğunu bildirmişti.
Ocak ayında şirketin İngiltere’den fırlatılan ilk uydu roketi olma özelliği taşıyan “LouncherOne” ise başarısız sonuç vermişti. Forbes’in listesine göre, şirketin kurucusu ve sahibi Richard Branson’ın toplam serveti yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.