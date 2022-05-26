İlk trans Barbie bebek üretildi

Oyuncak firması Mattel, kapsayıcılık ve çeşitlilik kapsamında ürettiği yeni Barbie bebeklere bir yenisini ekledi. Oyuncu Laverne Cox'tan ilhamla ilk trans Barbie bebek piyasaya sunuldu

Barbie bebeklerin üreticisi Mattel, bir ilke imza attı. Firma, oyuncu Laverne Cox’tan ilhamla ilk trans Barbie bebeği üretti. Yeni Barbie oyuncağının tasarımı için ilham veren Cox, People dergisine verdiği röportajda, “İnanamıyorum. Kıyafetine bayıldım.







Onun hayata geçmesiyle ilgili beni en çok heyecanlandıran şey, trans gençlerin onu görebilmeleri, belki de onu satın alabilmeleri, onunla oynayabilmeleri ve ilk kez bir trans bireye benzeyen bir Barbie'nin Mattel tarafından üretildiğini bilmeleri” dedi.

Yıldızın LGBTİ+ haklarını savunmasının onuruna, oyuncak bebek, yüksek maliyetli olmayan birden fazla kıyafetle tasarlandı. Bunun için dönüştürülebilir bir kıyafet seçildi. Üstteki tül etek ve üst çıkarılarak farklı kıyafet kombinasyonları yaratılabiliyor.

Laverne Cox ile Mattel işbirliği, ABD’de trans bireylerin hakları için gergin bir siyasi iklimin ortasında yapıldı. Cox, “Trans çocukların siyasi bir futbol topu gibi oradan oraya atıldığı, sadece 2022'de ülke genelinde eyalet meclislerinde 250'den fazla trans karşıtı yasanın çıkarıldığı ve cinsiyete dayalı sağlık hizmetlerine erişimin reddedildiği bir ortamda oldu bir çalışma. Memleketim Alabama, Arkansas ve diğer eyaletlerde trans karşıtı yasalar imzalandı” dedi.

Cox ayrıca, "Trans çocukların saldırıya uğradığı bu ortamda, hayal etmeleri, anlamaları ve transların güzel olduğunu hatırlatmaları için bu bir translık kutlaması olabilir” diye konuştu.

Laverne Cox Barbie bebekleri 40 dolardan satışa çıkarıldı.

Öte yandan Mattel, kapsayıcılık ve çeşitlilik kapsamında yürüttüğü projelere bir yenisini ekleyerek, geçtiğimiz günlerde işitme cihazı takan Barbie'yi ve vitiligo hastası olan Ken’i üretmişti.

Son oyuncak koleksiyonunda farklı beden tiplerine ve ten renklerine de yer verilmişti.

Mattel şirketinin yetkililerinden Lisa McKnight, Barbie markasının temsil etmenin gücüne inandığını ve olabildiğince farklı ten renklerine, vücut tiplerine ve rahatsızlıklara yer vereceklerini belirtmişti.

Bu sayede çocukların içinde bulundukları dünyadaki farklılıkları daha iyi kavrayabileceğini dile getiren McKnight, çocukların kendilerine benzemeyen oyuncaklarla oynamasının farkındalık yaratacağını vurgulamıştı.