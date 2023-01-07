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İkiz bebekler farklı yıllarda doğdu

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İkiz bebekler farklı yıllarda doğdu
ABD'li ikizler farklı yıllarda dünyaya geldi. Teksas'ın kuzeyindeki Denton'da yaşayan Kali Jo Scott, çift yumurta ikizlerinden Annie Jo Scott'ı 31 Aralık 2022'de saat 23.55'te doğurdu.
Scott ailesinin ikinci kızı Effie Rose Scott ise 1 Ocak 2023'te saat 00.01'de dünyaya gözlerini açtı.
Kali Jo Scott, bebeklerde bir sorun olabileceği şüphesiyle hastaneye doğurması gereken tarihten daha önce gittiğini söyledi. Yapılan kontrollerin ardından Scott'ın asıl doğum tarihinden bir buçuk hafta önce sezaryene alınmasına karar verildi. Böylece çift yumurta ikizleri farklı yıllarda dünyaya geldi.
Anne Scott, eşi Califf Scott'la "Bebeklerin yılbaşı arifesinde doğması komik olmaz mıydı" diye konuştuklarını ve şakanın gerçeğe dönüştüğünü söyledi.
İkili, ikiz kız kardeşlerin doğum tarihlerinin farklı olmasını sevdiklerini ifade etti. Kali Jo Scott şöyle konuştu:
Bayıldım. Bence çok komik ve eğlenceli.
Scott çifti çocuklarının bu sayede kişiliklerinin de birbirinden farklı olacağını düşündüklerini kaydetti.
 
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