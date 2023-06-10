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İki adam nikah töreniyle eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

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Nijerya'da komşu olarak yaşayan Kelvin ve Christopher isimli iki adam, birbirlerinin eşlerine aşık oldu. İki adam daha sonra eşlerini ve çocuklarını değiştirdikleri bir nikah töreni düzenledi

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İki adam nikah töreniyle eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler
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Nijerya'da gerçekleştirilen bir düğün töreni bu kadar da olmaz dedirtti.
Komşu oldukları bilinen iki adam, eşlerini ve çocuklarını değiştirerek yeni bir hayat kurdu.
Düzenlenen nikah töreniyle yeni hayatları için imzayı atan Lillian, Kelvin, Immaculate ve Christopher, yaptıklarıyla görenlerin tepkisini çekti.
Öte yandan komşu olarak ailecek görüşen Kelvin, Christopher, Lillian ve Immaculate kısa sürede birbirlerinin eşlerine aşık oldu.
İki yasak aşk ortaya çıkana kadar çiftler gizli gizli görüşmeye başladı.
İlişkileri ifşa olunca anlaşma yapmaya karar verdiler
İlişkilerin ifşa olması üzerine çiftler kendi aralarında bir anlaşma yapmaya karar verdi.
Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde, çiftlerin nikahlarıyla birlikte çocuklarının ev değiştirme anlarına yer verildi.
 
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