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“İçeride ölü kadın var” ihbarı ortalığı karıştırdı

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İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan, "Bir mekanda ölü bir kadın yatıyor" ihbarı ortalığı karıştırdı. Olay yerine girerek galeri kapısını kıran polis karşılaştığı manzarayla şaşkına döndü

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“İçeride ölü kadın var” ihbarı ortalığı karıştırdı
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 İngiltere’nin başkenti Londra’da meydana gelen bir olay büyük bir şaşkınlık yaratarak uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Olay, 25 Kasım günü bir kişinin polisi arayarak, “Bir galerinin içinde cansız bir kadın cesedi var. Mekan kapalı olduğu için içeri giremiyoruz” ihbarıyla başladı. İhbar üzerine SoHo’daki Laz Emporium isimli galerinin önüne geldi.

Galerinin çalışma saatleri dışında olduğu için yetkililer kapıyı kırarak içeri girmek zorunda kaldı. Fakat içeri girince bir masa üzerinde hareketsiz yatan kadına yaklaşan polisler hayatlarının şokunu yaşadı.

Bir bilgisayar önünde başı masaya dayalı şekilde duran kadının aslında bir heykel olduğu ortaya çıktı. “Cansız kadının” Mark Jenkins isimli sanatçının bir eseri olduğu açıklandı. Hiper-gerçekçi sanat eserleriyle tanınan Jenkins’in eserini gören polisler şaşkınlık geçirdi.

POLİS MEMURLARI ŞAŞTI KALDI

Galerinin kurucusu Steve Lazarides, “Benimle çalışan Hannah Blakemore o sırada galerideydi fakat o sırada dükkanı kilitleyip üst katta çay yapmaya gitmişti. Aşağı geldiğinde kapının açık olduğunu ve iki polis memurunun heykele baktığını gördüler” dedi.

Heykelin adının Kristina olduğu belirtilirken olayı yeni öğrenen Jenkins, “Acaba polis memurları kapının parasını verecekler mi” diye sordu. Jenkins, yaptığı aşırı gerçekçi sanat eserleri yüzünden benzer sorunlarla sık sık karşılaştığını söyledi.

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