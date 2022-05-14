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Hindistan’da yangın faciası: 27 kişi öldü

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Hindistan’ın Delhi şehrindeki Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada çıkan yangında en az 27 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı

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Hindistan’da yangın faciası: 27 kişi öldü

 

 Hindistan’ın Delhi şehrinde Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın tamamını sardı. Olayda en az 27 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Binada birçok şirkete ait ofisin bulunduğu öğrenilirken, binadakilerin panikle camlardan atlamaya çalıştığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile binada mahsur kalan 60 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, yangının jeneratörden çıktığı öğrenildi.

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