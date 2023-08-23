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Hindistan'da inşaat halindeki demiryolu köprüsü çöktü: 17 ölü

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Hindistan'ın Mizoram eyaletinde yapım aşamasındaki bir demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu en az 17 işçi hayatını kaybetti.

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Hindistan'da inşaat halindeki demiryolu köprüsü çöktü: 17 ölü
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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Mizoram eyaletine bağlı Sairang kasabasında inşaat halindeki bir demiryolu köprüsü çöktü. Bölgeye kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Eyalet Başbakanı Zoramthanga yaptığı açıklamada, faciada 17 işçinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Hindistan medyası ise çökme sırasında bölgede 35-40 civarında işçinin bulunduğunu aktardı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diledi.

Öte yandan Hindistan’da geçtiğimiz yılın Ekim ayında Gujarat eyaletindeki Morbi'de eski bir asma köprünün çökmesi sonucu 135 kişi yaşamını yitirmişti. Haziran ayında ise ülkenin en yoksul eyaleti Bihar'da inşaat halindeki asma köprü çökerken, 1 kişi hayatını kaybetmişti.

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